Lucasfilm annonce la construction de trois studios StageCraft dans le monde

La première série d’action en direct de l’univers « Guerres des étoiles » produit par Lucasfilm a été marqué par ses techniques de tournage innovantes, qui soulèvent les enjeux de la mise en œuvre d’effets spéciaux en Hollywood grâce au développement de « décors virtuels » baptisés sous le nom de StageCraft.

Bien que « The Mandalorian« Présente son personnage principal volant dans l’espace, visitant une grande variété de planètes avec des scénarios et des panoramas uniques, en fait presque aucune de ses séquences n’a été filmée dans des lieux réels, car ceux-ci se dérouleraient dans des espaces conditionnés pour de nouvelles techniques de projection virtuelle.

StageCraft utilise des images de la plus haute qualité en résolution qui sont projetées sur des écrans qui entourent le plateau de tournage, donnant l’impression que le personnage dans le cadre est réellement à l’endroit en question. Cette technique cherche à supplanter les écrans verts ou bleus bien connus dans l’industrie, ouvrant un large éventail de possibilités dans les futures productions de Disney.

Lors de la dernière présentation à ses investisseurs, la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy a annoncé qu’ils ont non seulement élargi leurs activités de travail au cours de la deuxième saison de «The Mandalorian». L’entreprise est en train de construire trois nouveaux studios StageCraft dans le monde.

Une étude supplémentaire serait en Les anges, tandis que deux autres seraient positionnés en Londres et l’Australie, «faisant progresser la technologie propriétaire Disney et construire les études du futur », selon les mots de Kennedy, qui a assuré que travailler avec Jon Favreau Ce fut l’un des rares moments de sa carrière où des techniques qui changeront l’industrie sont mises en œuvre.

La construction de l’étude en Londres ce n’est pas un accident. Dans cette ville, le tournage de la série solo de Cassian Andor et Obi Wan Kenobi, qui reste l’une des productions les plus attendues de la franchise. Australie ce sera aussi le lieu où « Thor: Amour et tonnerre« , Cela pourrait donc entraîner la première mise en œuvre de StageCraft dans une production cinématographique.