Lucas Pope a révélé sur les réseaux sociaux que les papiers du jeu Odd Logic, s’il vous plaît, seraient disponibles pour les appareils mobiles iOS et Android

Le 5 août 2022, le développeur indépendant Lucas Pope a révélé sur les réseaux sociaux que l’étrange jeu de logique Papers, Please, serait disponible pour iOS et Android. portable dispositifs.

L’étrange jeu de logique Papers, Please est une attaque satirique contre le communisme. The Republica Times et 6 Degrees of Sabotage, deux de ces jeux gratuits créés par Lucas Pope, sont ses premiers projets commerciaux. Actuellement, le jeu est accessible sur PC, iPad et PS Vita.

Le processus se produit à Arstotzka, une nation communiste inventée. Nous endossons le rôle d’un jeune officier qui vient d’intégrer l’agence des douanes du quartier.

Un conflit de six ans entre Notre Patrie et son voisin Kolechia s’est terminé. Les deux parties ont stipulé que leur passage frontalier serait situé directement au milieu de la ville de Grestin dans le cadre de l’accord de paix.

En raison de l’ouverture des frontières, toute personne tentant d’entrer à Arstotzka doit être étroitement surveillée. Notre objectif est d’appréhender les terroristes, les espions et les trafiquants. Nous pouvons y parvenir en parcourant des documents, en effectuant des vérifications et des recherches physiques et en utilisant une base de données biométrique brute.

Ensuite, sur la base des données que nous avons recueillies, nous devons décider de laisser passer ou non le voyageur ou même si nous devons l’emprisonner.

Pope a répondu à ces questions des utilisateurs. L’application sera typiquement payante. Seul le mode portrait vous permettra de jouer au jeu.

L’interface utilisateur du jeu a été simplifiée et l’équilibre a été ajusté.

Tous les propriétaires d’iPad qui possèdent déjà Papers auront accès à la version mobile sans rien faire.

Le 8 août 2013, la sortie initiale du jeu pour Windows et Mac correspondait presque précisément à la révélation du port mobile imminent.

Le port mobile semble être la meilleure option pour le jeu, compte tenu de sa maniabilité. Pope a passé un certain temps dans ses réponses à expliquer que le port mobile serait une application payante et aurait les mêmes options linguistiques que la version PC.