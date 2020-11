Lucas de NCT est couvert d’amour et de soutien après une performance inquiétante

Pour le 2020 Prix ​​des artistes asiatiques, NCT 2020 a eu une nuit mémorable. NCT Dream a remporté le prix de la meilleure émotion; NCT 127 a remporté le prix du meilleur artiste; WayV a remporté le prix Asia Celebrity: Singer; NCT dans son ensemble a remporté un album de l’année Daesang.

Alors que c’était un moment de fête, beaucoup ne pouvaient s’empêcher de s’inquiéter pour Lucas après l’avoir vu agir de manière inhabituelle.

Pendant NCT ULa performance de «Make A Wish (Birthday Song)», la performance de Lucas ne ressemblait en rien à toutes les autres scènes de la chanson. Plutôt que d’être plein d’énergie et de montrer le grand sourire que les fans ont l’habitude de voir, il ne souriait pas du tout.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Il n’a fait que suivre les mouvements de la chorégraphie sans son énergie lumineuse caractéristique, ce qui a fait monter les soupçons des fans.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Même sur les photos du groupe entier tenant quelques-unes de leurs récompenses, le visage de Lucas était toujours vide par rapport à son sourire chaleureux habituel.

Même si les fans ne savaient pas ce qui avait enlevé le beau sourire de Lucas, ils ont montré leur amour et leur soutien à travers la tendance #WeLoveYouLUCAS sur Twitter.

💌 À lucas

Cher xuxi, vous avez bien fait et super !! Continuez à briller et à sourire. Tu es la personne la plus joyeuse que j’aie jamais rencontrée. Je suis fier de toi et je serai toujours ❤️🧡💛💚💙💜 te donner tous les cœurs car tu mérites le monde entier <3#WELOVEYOULUCAS #LOVEFORLUCAS #LUCAS pic.twitter.com/AVOK87QpKZ

– ꪶꪊᥴꪖ ડ 🐾 (@brightxuxii) 28 novembre 2020