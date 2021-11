Luca Sequel Short Ciao Alberto Trailer nous ramène sur la Riviera italienne

Lorsque Disney a lancé son propre service de streaming (Disney+) le 12 novembre 2019, cela a offert à la marque une grande variété d’options pour les personnages et les histoires de son vaste catalogue. Films originaux, documentaires, séries et nouveaux courts métrages ne sont que quelques-unes de la programmation que la société avait à sa disposition. Les courts métrages de Disney se sont avérés être un énorme succès et se sont répandus dans des films tels que Histoire de jouet, Monsters Inc., Âme, ainsi que les originaux qui ont été présentés dans un programme appelé SparkShort. Nous avons maintenant un nouveau court métrage mettant en vedette les personnages de notre nouveau film préféré Luca.

Ciao Alberto nous ramène en Italie avec les créatures marines qui aiment s’amuser et qui ont maintenant été acceptées par la ville… en quelque sorte. Dans ce tout nouveau court métrage, nous voyons Alberto vivre sa vie et faire ce que seul Alberto peut faire, avoir des ennuis. Dans une toute nouvelle bande-annonce publiée par Disney, nous verrons la vie d’Alberto avec Massimo à Portorosso. Nous voyons Alberto alors qu’il écrit une carte postale à son meilleur ami, Luca, et lui donne des mises à jour sur sa nouvelle vie où il aime son travail et attrape d’énormes quantités de poissons, se décrivant comme « le plus grand pêcheur du monde ». Alberto est également vu en train de livrer du poisson dans un wagon à vélo aux habitants du village, de jouer au football avec d’autres enfants et de préparer de la sauce tomate pour Massimo. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Ciao Alberto au dessous de.

Nous avons rencontré Alberto pour la première fois en Luca qui est sorti plus tôt cette année. Le monstre mi-marin, mi-adolescent s’est lié d’amitié avec le personnage principal et les deux sont devenus des amis rapides. Alberto a pris Luca, qui était aussi un monstre marin, sous son aile pour le présenter au monde humain, quelque chose qu’Alberto connaissait bien et était ravi de partager avec son nouvel ami. Le film n’est pas sorti en salles (en raison de la pandémie) mais à la place sur Disney+. Si vous n’avez pas vu Luca pourtant, je recommande fortement de le regarder avant l’arrivée du nouveau court métrage le 12 novembre 2021.

Les nouveaux courts métrages sont un excellent moyen de diffuser du contenu rapidement ainsi qu’un moyen de tester les eaux sur les personnages anciens et nouveaux. On en a vu le succès avec la toute nouvelle série Monsters at Work et La journée de Doug. Bien que Luca a eu beaucoup de succès et la rumeur disait qu’un véritable film de suite était sur la table, il semble que Pixar ait trois autres films dans son assiette l’année prochaine et au-delà.

En attendant, nous pouvons profiter de la vie facile avec les créatures marines, les pâtes et les Vespas. J'espère que cela conduira à un nouveau court métrage ou à une nouvelle série car je pense que ces personnages ont beaucoup plus d'histoires à raconter. Que pensez-vous de la toute nouvelle bande-annonce ? Et comment serait classé Luca parmi les autres films et personnages Pixar que nous avons appris à aimer au fil des ans ?

