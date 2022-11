Luca Guadagnino veut Armie Hammer pour la suite de Call Me By Your Name

PHOTOS SONY

Malgré les accusations d’agressions sexuelles sur l’acteur, le cinéaste l’inclurait tout de même dans le second volet. Allez-vous retravailler avec Timothée Chalamet ?

© IMDbTimothée Chalamet et Armie Hammer jouent dans Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet Oui Luca Guadagnino ils priment Après le phénomène de appelle moi par ton nomle jeune acteur et le réalisateur se sont retrouvés pour le tournage de Os et tout, un film d’amour cannibale qui mettra au défi la carrière des deux personnages. Et bien que l’attention se concentre sur le lancement, il est inévitable de penser à l’histoire qu’ils ont présentée en 2017 avec Armie Marteau. Pourrait-il y avoir une suite avec le casting original ?

Le film, lauréat de l’Oscar du meilleur scénario adapté, a été écrit par James Ivory en s’inspirant du roman du même nom d’André Aciman. C’est le dernier morceau de la trilogie. Désir de Luca Guadagnino, qui a commencé par je sonne l’amour en 2009 et a continué avec aveuglé par le soleil en 2015. Et même si en principe il n’était pas destiné à avoir une suite, la vérité est que le cinéaste derrière le projet a émis quelques doutes à ce sujet.

Disponible pour voir sur Paramount+, la fiction présente Elio, un garçon de 17 ans joué par Timothée Chalamet, qui durant l’été 1983 passe ses journées dans la villa de sa famille en Italie. Tout en jouant de la musique classique, en lisant et en flirtant avec son amie Marzia, Oliver arrive un jour, incarné par Armie Hammer. Cet Américain apparaît comme le stagiaire annuel chargé d’aider le père d’Elio, un éminent professeur.

Elio et Oliver découvrent la beauté capiteuse du désir éveillé au cours d’un été qui changera leur vie à jamais.», explique le synopsis officiel de Sony Pictures. Dans le cadre de la promotion de Os et toutGuadagnino a assuré à Variety que « Il adorerait faire un deuxième, un troisième et un quatrième chapitre» de tous ses longs métrages, dont Je suis l’amour (2009), Une plus grande éclaboussure (2015) et Suspiria (2018).

« Parce que? Parce que J’aime vraiment les acteurs avec qui je travailledonc je veux répéter la joie de faire ce que nous avons fait ensemble« , a fermement soutenu le réalisateur. Si son enthousiasme à retourner travailler avec Chalamet n’est pas surprenant, sa position vis-à-vis d’Armie Hammer est frappante, puisque l’acteur a été accusé d’avoir agression sexuelle. « Pas d’idées, donc pas de film. C’est un souhait et je n’ai pas encore décidé de ce que serait l’histoire. Biensûr que inclurait le personnage de Hammer dans l’histoire”.

