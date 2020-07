Luca First Look révèle le nouveau film Sea Monster de Pixar sur la Riviera italienne

Pixar Animation Studios a annoncé aujourd’hui que sa prochaine sortie de long métrage serait Luca. Le film devrait être réalisé par le nominé aux Oscars Enrico Casarosa (La Luna) et produit par Andrea Warren (Voitures 3). Le film associe un jeune garçon à un monstre marin d’un autre monde lors d’un été inoubliable en Italie. Luca devrait ouvrir dans les salles américaines le 18 juin 2021.

Rencontrez «Luca». Réalisé par Enrico Casarosa et produit par Andrea Warren, notre tout nouveau film présentera un garçon nommé Luca alors qu’il vit un été inoubliable dans une ville balnéaire de la Riviera italienne. «Luca» ouvre en salles l’été 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB – Pixar (@Pixar) 30 juillet 2020

Situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, le long métrage d’animation original est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon vivant un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de promenades en scooter sans fin. Luca partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, mais tout le plaisir est menacé par un secret profond: il est un monstre marin d’un autre monde juste sous la surface de l’eau. Pixar a également publié des illustrations conceptuelles pour le prochain film et cela ressemble à l’aventure estivale parfaite, alors espérons qu’il sera en mesure de conserver sa date de sortie pour l’été prochain.

Enrico Casarosa, dis que l’histoire de Luca «est profondément personnel» pour lui. Il ajoute, “non seulement parce qu’il se déroule sur la Riviera italienne où j’ai grandi, mais parce qu’au cœur de ce film se trouve une célébration de l’amitié.” Casarosa poursuit en disant que les relations d’enfance sont au cœur de Luca, déclarant que ces relations précoces continuent à façonner qui nous sommes en tant qu’adultes. “Ainsi, en plus de la beauté et du charme du bord de mer italien, notre film présentera une aventure estivale inoubliable qui changera fondamentalement Luca.”

Enrico Casarosa a précédemment réalisé le court métrage La Luna, qui a reçu la reconnaissance d’un Oscar. Le court métrage Pixar a fait ses débuts en 2011 et a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur court métrage d’animation à la 84e cérémonie des Oscars. Il a fini par perdre contre Les livres volants fantastiques de M. Morris Lessmore. Comme le prochain Luca, l’histoire est inspirée de l’enfance de Casarosa, avec les contes d’Antoine de Saint-Exupéry et d’Italo Calvino. Le style d’animation provient de l’anime de Hayao Miyazaki et de La Linea du dessinateur italien Osvaldo Cavandoli. La distribution vocale comprend Krista Sheffler dans le rôle de Bambino (Kid), Tony Fucile dans le rôle de Papà (papa) et Phil Sheridan dans le rôle de Nonno (grand-père).

Sortie de Disney • Pixar En avant plus tôt cette année, qui présente le travail de doublage des stars de Marvel Cinematic Universe Tom Holland et Chris Pratt. La sortie en salles du film a été interrompue en raison de problèmes de santé publique actuels, ce qui est arrivé à tout à l’époque. Âme est le prochain de Pixar à la fin de l’année. Le film devait sortir dans les salles en juin, mais il a dû être repoussé, et à partir de cette écriture, il sortira toujours en novembre, tant que tout se passe comme prévu. Vous pouvez jeter un coup d’œil au premier regard de Luca ci-dessus, grâce au Twitter de Pixar Compte.

Sujets: Luca, Disney