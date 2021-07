Luca de Pixar obtient une sortie physique 4K en août

Si vous cherchez à récupérer la dernière aventure animée de Pixar dans un format physique (ce que vous devriez), vous aurez la chance le mois prochain.

Pendant que vous pouvez profiter Luca sur Disney Plus en ce moment (et c’est sacrément bien), j’aime toujours avoir mes films dans un format physique… Vous savez, juste au cas où. Aujourd’hui, Disney a révélé que les fans pourront récupérer l’ensemble 4K Ultra HD/Blu-Ray sur 3 août 2021. Mieux encore, il y a tout un tas de fonctionnalités bonus qui l’accompagnent :

Situé dans une ville balnéaire de la Riviera italienne, «Luca» de Disney et Pixar est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon qui vit un été inoubliable. Luca partage ses incroyables aventures avec son ami Alberto, mais leur plaisir est menacé par un secret bien gardé : ce sont des monstres marins d’un monde sous la surface de l’eau.

Fonctionnalités bonus « Luca » de Disney et Pixar

Notre inspiration italienne – Vivez la joie de la découverte alors que les artistes de Pixar se rendent aux Cinque Terre, en Italie, pour s’imprégner de la beauté et de la culture de la région côtière qui ont inspiré les personnages et la toile de fond italienne par excellence de « Luca ».

Secrètement un monstre marin – Explorez l’art et l’innovation technique de la transformation de Luca de monstre marin en humain, et comment le thème de la transformation est au cœur du voyage émotionnel des personnages principaux.

Meilleurs amis – Les meilleurs amis peuvent nous défier, nous inspirer, nous ennuyer et nous encourager. Les acteurs et l’équipe de « Luca » partagent leurs propres histoires sur la façon dont les besties ont influencé leur vie et comment ces expériences ont influencé la création des copains d’écran Luca, Alberto et Giulia.

Scènes supprimées

introduction – Le réalisateur Enrico Casarosa présente des scènes non incluses dans la version finale de « Luca ».

Chasse aux étoiles de mer (Ouverture alternative) – Luca explore le rivage et la mer, ramassant des moules et des étoiles de mer, dans cette ouverture alternative sereine du film.

Isola Del Mare (Ouverture alternative) – Luca accueille les téléspectateurs sur l’île tranquille qu’il appelle sa maison.

Fête de la Mare – Les garçons vont à un festival rempli d’amusement… et de danger.

Voici Giulia – Giulia explore Isola Del Mare, où elle rencontre Luca et Alberto, et pose tant de questions.

Problème de glace – Giulia propose de traiter Luca et Alberto avec quelque chose appelé « gelato ».

Conserverie de monstres marins – Luca rêve d’un lieu magique rempli de Vespas et de glaces, mais les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles semblent être.