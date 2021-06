Luca de Pixar a été inspiré par l’une des histoires les plus emblématiques de Stephen King

La plupart des pièces de fiction ont des idées similaires à d’autres œuvres. Des aspects tels que des thèmes ou des humeurs pourraient inspirer de futures histoires. Luca, le dessin animé qui sortira bientôt des esprits de Disney et Pixar s’est inspiré d’une source improbable. Les créateurs ont révélé que le projet sur lequel ils travaillaient était inspiré par l’une des histoires de Stephen King.

Les fonctions de direction ont été prises par Enrico Casarosa. Lucaa son cadre sur la Riviera italienne. L’histoire raconte les aventures de deux garçons : le titulaire Luca (exprimé par Chambre et Merveille l’acteur Jacob Treblay) et Alberto (exprimé par Il et Shazam star Jack Dylan Grazer) alors qu’ils passent leur été à explorer la belle ville balnéaire du film. Une activité amusante pour eux consiste à manger une grosse quantité de glace. Inconnu des résidents locaux, le duo est en fait des monstres marins qui peuvent prendre la forme d’humains.

Les remorques montrent quand elles sont exposées à l’eau, leurs vraies formes peuvent être réalisées. Pixar a déjà travaillé avec des jouets, des voitures, des robots et des humains. Maintenant, ils vont plonger profondément, jeu de mots, pour regarder les êtres vivants de l’eau. Ils devront garder leur secret en visitant la campagne.se

Luca, qui arrivera plus tard ce mois-ci exclusivement pour Disney +, devrait apporter l’une des histoires les plus uniques des studios d’animation emblématiques et bien-aimés. Ce sera aussi probablement au moins l’un des films les plus intéressants à sortir à l’été 2021. Contrairement à de nombreux autres projets Disney, celui-ci semble être à une échelle beaucoup plus petite. Il ne semble pas y avoir d’événements qui pourraient sonner le glas de la fin du monde.

Il n’y a pas de super-vilains déterminés à dominer la race humaine. Juste deux amis qui s’amusent tout en essayant de garder un secret sur qui ils sont vraiment. Même avec des éléments surnaturels, le film semble avoir une portée assez réduite. LucaLe ton, l’esthétique et le cadre italien de ont amené certains à comparer le film à celui de 2017 Appelez-moi par votre nom. Cependant, le projet animé avait un facteur plus important provenant d’une histoire de passage à l’âge adulte différente de la seule et unique Stephen King.

Lors d’un événement presse pour le film Disney et Pixar, des voix créatives ont révélé qu’une influence majeure provenait du film classique de 1986. Soutenez-moi. Cette fiction particulière, qui a été réalisée par Rob Reiner et basée sur la nouvelle de Stephen King Le corps, met également en vedette un groupe de jeunes amis. Contrairement à de nombreuses autres propriétés basées sur King, celle-ci n’est pas inspirée d’un roman. Le corps est relativement court par rapport à ses autres pièces de fiction. Cela ne nuit en rien à sa qualité.

Dans cette nouvelle en particulier, quatre garçons à la fin des années 50 partent à la recherche du corps d’une personne disparue. En plus d’être considéré comme l’un des films de passage à l’âge adulte les plus appréciés, il est également considéré comme l’une des meilleures adaptations de King. Compte tenu de la richesse des publications basées sur le travail de l’auteur, c’est une grande réussite. Ses adaptations cinématographiques varient en qualité, mais un certain nombre d’entre elles sont considérées parmi les meilleures dans leurs genres respectifs. Celui du milieu des années 1980 se présente, pardonnez-moi, comme un récit remarquable.

Selon les forces derrière le projet Disney, c’est l’accent spécifique mis sur l’amitié du film de 1986 qui a contribué à façonner Luca. Alors que le film à venir continue d’être Appelez-moi par votre nom comparaisons, Luca ne comporte pas d’histoire d’amour. Au lieu de cela, l’idée principale de l’histoire concerne les amitiés puissantes et précoces qui jouent un rôle dans la vie des gens. celui de Luca les personnages sont à un âge où ils ne sont pas concernés par la romance ou l’amour. C’est dans un but d’amitié pourquoi le long métrage d’animation ressemble beaucoup plus à Soutenez-moi que de Appelez-moi par votre nom. Cette nouvelle est née chez Looper.

Sujets : Luca, Stand by Me