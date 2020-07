Luca de Meo amène les leaders du design de SEAT et Peugeot à Renault

En moins de 30 jours à la tête de Renault (il a débuté le 1er juillet), Luca de Meo a réussi à quitter le monde du design automobile dans un tumulte. Tout cela parce qu’il vient de renforcer l’équipe de conception de Renault avec les chefs de conception de SEAT et de Peugeot, Alejandro Mesonero-Romanos et Gilles Vidal, respectivement.

Deux grandes signatures qui seront sous la houlette de Laurens van den Acker, l’actuel directeur du design du groupe Renault.

On ne sait pas encore quels rôles ils joueront au sein du groupe Renault, mais pour garder Laurens van den Acker comme directeur de la conception, des fonctions connexes plus spécifiques sont attendues dans l’une des marques du groupe: outre Renault, nous avons également Dacia et Alpine.

Alejandro Mesonero-Romanos

Alejandro Mesonero-Romanos dirige le design chez SEAT depuis 2011, ayant joué un rôle particulièrement important dans le lancement de la marque CUPRA. Cependant, Mesonero-Romanos n’est pas étranger à Renault. Le designer espagnol a fait partie de l’équipe de conception de Renault entre 2001 et 2011, créditant des voitures comme la Renault Laguna Coupé et la deuxième génération de Renault-Samsung SM7.

Mais c’est chez SEAT, déjà en tant que directeur du design, que nous avons vu la grande majorité de son travail. Depuis le concept IBL 2011, qui a anticipé le langage de conception qui façonnerait Leon (MK3) et Ibiza (MK5), toutes les SEAT et plus récemment CUPRA – Formentor et Tavascan en importance, car elles ne dérivent pas directement de Modèles SEAT – sous votre responsabilité.

Gilles Vidal

Si l’embauche d’Alejandro Mesonero-Romanos semble … consensuelle, même en raison de l’étroite collaboration qui existait déjà entre le créateur espagnol et Luca de Meo, l’embauche de Gilles Vidal semble être une attaque chirurgicale contre les troupes ennemies, en l’occurrence, le rival de longue date. de Renault.

Gilles Vidal, français, est à la tête du design chez Peugeot depuis 2010, mais sa carrière au sein du groupe PSA s’étend sur 25 ans. Et c’est à lui que l’on doit, en grande partie, le succès grandissant des modèles de la marque gauloise, grâce à un design beaucoup plus distinct et frappant, l’un des arguments les plus forts de ceux-ci aujourd’hui.

Les Peugeot 308, 3008, 5008, 508 actuelles et plus récemment, les 208 et 2008, ont toutes été conçues sous sa direction. Il est également de votre responsabilité de mettre en œuvre le i-Cockpit, la solution de design pour l’intérieur qui a non seulement donné aux intérieurs Peugeot un look distinctif, mais qui a également été controversée – en raison de la position élevée du tableau de bord et de sa relation avec le petit volant – depuis sa mise en œuvre en 2012, dans la première Peugeot 208.

Les places vacantes

Vidal sera-t-il chargé de «réinventer» la marque Renault, comme il l’a fait chez Peugeot? Seul le temps nous le dira, mais nous découvrirons certainement bientôt les rôles plus concrets de ces leaders du design dans l’univers Renault.

Matthias Hossann est également designer avec de nombreuses années au sein du Groupe PSA.

Les sièges laissés vacants par Mesonero-Romanos chez SEAT et Vidal chez Peugeot seront respectivement occupés par Werner Tietz, responsable de la recherche et du développement (à titre temporaire, jusqu’à ce qu’une nouvelle personne soit trouvée pour le poste); et Matthias Hossann, concepteur des rangs Peugeot.

Hossann, depuis 2013 a eu des responsabilités accrues dans le design de la marque Peugeot, ayant joué un rôle important dans le développement préliminaire du design des 208 et 2008 actuelles, car le célèbre concept e-Legend était de sa responsabilité.

