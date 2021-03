Lovely Looking Life Sim Cozy Grove s’installe sur PS4 en avril, PS5 un peu plus tard

Cozy Grove est une simulation de vie basée sur une île dessinée à la main et arrive sur les plates-formes PlayStation, à commencer par PS4, le 8 avril. Une version PS5 native a également été promise, mais elle arrivera un peu plus tard (et vous pourrez transférer votre sauvegarde entre consoles).

Quoi qu’il en soit, comme notre titre l’indique, le jeu est magnifique. Il est présenté comme « une oasis réconfortante d’art magnifique, de contes profonds et de surprises délicieuses ». Que pourrais-tu vouloir de plus?

L’île susmentionnée sur laquelle vous vous trouvez est générée de manière procédurale et elle change apparemment de jour en jour. « En tant que Spirit Scout, vous vous promènerez dans la forêt de l’île chaque jour, à la découverte de nouveaux secrets cachés et en aidant à apaiser les fantômes locaux. Avec un peu de temps et beaucoup d’artisanat, vous ramènerez couleur et joie à Cozy Grove, » lit le blog PlayStation.

Tout comme Animal Crossing de Nintendo, cela ressemble à un jeu conçu pour être joué régulièrement en rafales relativement courtes. J’espère qu’il a assez de charme pour porter l’expérience complète sur des semaines, voire des mois.

