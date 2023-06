Lovecraft Horror Une chair appropriée est dédiée à la mémoire de Stuart Gordon

Joe Lynch est le directeur de Chair appropriée, basé sur « The Thing on the Doorstep » de HP Lovecraft, mais cela n’allait pas toujours être le cas. Dans les années 90, le projet est né d’une collaboration entre le scénariste Dennis Paoli et le réalisateur Stuart Gordondécédé en 2020 à 72 ans. Bien qu’il ne soit plus dans le fauteuil du réalisateur, le casting du film comprend toujours plusieurs collaborateurs de Gordon.





«Nous voulions à nouveau tirer notre chapeau à Stuart. Et si vous restez jusqu’au générique de fin, vous verrez que nous lui avons dédié le film », a déclaré Barbara Crampton, actrice et productrice de Chair appropriée.

Gordon et Paoli sont devenus célèbres dans la communauté de l’horreur avec leurs adaptations du travail de Lovecraft, telles que Réanimateur, devenus des classiques cultes. Malgré les antécédents du duo avec l’auteur, ils n’ont pas pu obtenir leur adaptation de « The Thing on the Doorstep », qui à différents moments s’intitulait Transfert et Hors du corps, du sol. À un moment donné, Brian Yuzna, producteur de Re-Animator et réalisateur de ses deux suites, a tenté de l’intégrer à une franchise cinématographique appelée Sept péchés capitaux d’horreur sous le nom Enviemais ils n’ont pas fonctionné non plus.

C’est Crampton qui a finalement réussi à le casser. L’acteur, qui était ami avec Gordon, a demandé à Paoli s’il y avait des projets sur lesquels ils avaient travaillé qu’ils n’avaient jamais pu faire. « Je l’ai lu, et immédiatement, j’ai pu le visualiser. J’ai dit : ‘Je veux travailler là-dessus ; laissez-moi voir si je peux amener AMP à être aussi fou que moi. Ils l’ont lu et ils ont tous adoré. Lorsqu’il s’agissait de trouver un réalisateur, Crampton se souvenait d’une conversation qu’elle avait eue avec Gordon.

« J’ai dit à Stuart, ‘Qui pensez-vous dans le monde moderne de la réalisation d’aujourd’hui est proche de votre sensibilité ?’ Il a dit « Joe Lynch » et j’ai accepté. Joe a été la première personne à qui j’ai pensé pour réaliser ce film, et je lui ai envoyé le scénario.

Un hommage, pas une duplication

Lynch avait rencontré Gordon au fil des ans, comme lors des dîners Masters of Horror organisés par le cinéaste Mick Garris. « Nous étions des fans mutuels, ce qui était un voyage pour moi. Je me dis, putain de merde, Stuart Gordon a vu mes affaires ! » Le travail de Gordon a eu une influence sur le propre cinéma de Lynch. Ce qu’il admirait chez le défunt réalisateur, c’était qu’il était « l’un de ces provocateurs, repoussant les limites du cinéma », aux côtés de Brian De Palma et Paul Verhoeven.

« J’ai dit à Joe : ‘Je veux que ce soit une ode à Stuart Gordon, mais ça doit être ton film.’ Ma seule suggestion [was], je pense que nous pouvons amener Lovecraft – qui est un peu inaccessible à beaucoup de gens – à un public plus grand public. Je pense qu’il y est parvenu et j’espère que les gens ressentent la même chose.

C’était l’idée de Lynch de changer le sexe du protagoniste, qui était à l’origine un homme dans les premières ébauches et dans « The Thing on the Doorstep ». Heather Graham jouera le Dr Elizabeth Derby, qui découvre que son patient joué par Judah Lewis ne souffre pas d’un trouble de la personnalité multiple mais est possédé par une entité maléfique.

« C’était vraiment excitant pour moi, que nous puissions voir à quoi ressembleraient les thématiques de l’obsession, du désir et de la sexualité dans [a female character’s] chaussures. Barbara et Denis [thought it was] intéressant. Dennis a vraiment approfondi ce que ce serait si nous échangions ces genres, et quelque chose a cliqué – c’était à nouveau dangereux. Souvent, nous avons dit : ‘Que ferait Stuart ?’ et cela ressemblait à quelque chose que Stuart ferait », a déclaré Lynch.

Chair appropriée sera présenté en première au Tribeca Film Festival le 11 juin avant de sortir en salles et sur Shudder.