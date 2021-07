« Lovecraft Country » n’aura pas de deuxième saison

Un nouveau rapport de Deadline a confirmé que HBO ne diffusera pas une deuxième saison de l’une de ses productions les plus populaires de 2020, « Lovecraft Country », qui a été créée par Misha Green et a présenté des performances stellaires de Jonathan Mayors et Jurnee Smollett, présentant à le public dans une curieuse combinaison de dark fantasy et de critique contre la ségrégation raciale.

La finale de la saison de « Lovecraft Country » a été l’un des épisodes les plus regardés sur le réseau HBO, avec un total de 1,5 million de téléspectateurs juste le premier jour de sa diffusion, laissant les fans de la série avec un suspense final. vous vous interrogez sur le sort d’Atticus et Letty sans obtenir de réponse claire.

« Nous ne continuerons pas avec une deuxième saison de » Lovecraft Country « », indique le communiqué officiel de HBO présenté par Deadline. «Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et le talent artistique des acteurs et de l’équipe talentueux, et de Misha Green, qui a construit cette série révolutionnaire. Et aux fans, merci d’avoir rejoint ce voyage. »

« Lovecraft Country » est inspiré du roman publié en 2016 par Matt Ruff. Il raconte l’histoire d’Atticus Finch, qui après son retour de guerre apprend la disparition de son père, entreprenant un voyage avec son oncle et un vieil ami d’enfance dans une histoire se déroulant aux États-Unis en 1950, à l’époque de la race raciale. ségrégation.

Malgré le fait que certains rapports aient indiqué que HBO développait déjà la deuxième saison de la série, l’un des premiers obstacles pourrait être l’absence d’une histoire qui pourrait continuer dans la même ligne narrative, puisque la première saison couvrait les événements qui se produisent. dans le roman de Matt Ruff.

Un autre facteur pourrait être le manque de disponibilité des principaux intervenants. Misha Green se prépare pour ses débuts sur grand écran en écrivant et en réalisant le deuxième volet de « Tomb Raider » avec Alicia Vikander. Jonathan Majors sera le méchant principal de « Creed III » et « Ant-Man and The Wasp: Quantumania », où il incarnera Kang le conquérant. Jurnee Smollett se prépare pour la première de « Escape from Spiderhead », dans laquelle elle joue aux côtés de Chris Hemsworth.