Lovecraft Country est annulé sur HBO après une seule saison

Bien qu’il s’agisse de l’une des séries les plus célébrées de 2020, HBO a annoncé qu’elle n’irait pas de l’avant avec Misha Green’s Pays de Lovecraft. Mélangeant un décor d’époque, des horreurs lovecraftiennes et des thèmes de discrimination raciale, la série de 10 épisodes est arrivée en août dernier et, grâce au bouche à oreille fort, a enregistré un pic de 1,5 million de téléspectateurs avec son dernier épisode, ce qui en fait l’épisode le plus regardé d’une série originale regardée. sur HBO Max lors de son premier jour de sortie. Au moment de la diffusion de la finale, le premier épisode de la série avait été regardé par plus de 10 millions de personnes.

« Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Pays de Lovecraft« , a déclaré HBO dans une déclaration à Deadline. « Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et le talent artistique des acteurs et de l’équipe talentueux, ainsi qu’à Misha Green, qui a conçu cette série révolutionnaire. Et aux fans, merci de vous joindre à nous dans ce voyage. »

En février, il semblait qu’il pourrait y avoir une deuxième saison à venir, avec le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, déclarant dans un Date limite interview, « Misha travaille avec une petite équipe d’écrivains et ils proposent une prise. Elle avait un livre à lire dans la première saison. Elle et les scénaristes voulaient partir et prendre le temps de sortir et sans un livre avec ces personnages, quel est le voyage que nous voulons faire. Nous voulons tous être sûrs qu’elle a une histoire à raconter. C’est là qu’elle est en ce moment, en train de travailler sur ces idées. J’ai bon espoir, car c’est Misha, alors nous leur laissons le temps de travailler. »

Que travailler sans matériel source se soit avéré être un pas de trop, ou que le scénario proposé par Green et l’équipe n’était pas à la hauteur, il suffisait à HBO de décider de couper les ponts et d’arrêter. Au moment de la finale de la première saison, Green avait semblé avoir une bonne idée de l’endroit où elle voulait emmener l’histoire ensuite. « J’envisage une deuxième saison qui perpétue l’esprit du roman de Matt Ruff en continuant à récupérer l’espace de narration de genre dont les personnes de couleur ont généralement été exclues », a-t-elle déclaré dans un autre Date limite entrevue.

La première saison racontait l’histoire d’Atticus Freeman, un homme voyageant à travers Jim Crow America dans les années 1950 avec son amie d’enfance Letitia et son oncle George, à la recherche de son père perdu Montrose. L’histoire voit le trio lutter contre les horreurs du monde réel, un monde de racisme et de terreur, et les bêtes fantastiques de la tradition de Lovecraft. La série a gagné beaucoup de reconnaissance et d’éloges tout au long de sa diffusion, et a obtenu une note fraîche de 88% sur Tomates pourries, mais il semble que ce n’était pas suffisant pour que HBO veuille donner le feu vert à une deuxième série.

Bien qu’il y ait des questions sur le scénario et l’histoire potentiellement inférieurs à la moyenne, le budget de la série aurait également pu jouer un rôle dans l’annulation, car le fait d’être un spectacle chargé d’effets spéciaux en faisait une affaire coûteuse à financer pour HBO. Alors que les cotes d’écoute des épisodes d’ouverture et de la finale ont presque atteint des chiffres à deux chiffres, les épisodes du milieu ont connu une baisse d’environ 20%, ce qui ferait également douter que le risque d’une deuxième saison en vaille la peine. Quelle que soit la raison de l’annulation, beaucoup de gens regretteront qu’elle ne revienne pas.

