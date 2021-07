Lovecraft Country domine la catégorie dramatique des Emmys peu de temps après avoir été annulé

Alors que les nominations aux Emmy Awards pour la cérémonie de cette année arrivaient, une apparition notable dans de nombreuses catégories a été la récente annulation Pays de Lovecraft. Pendant que WandaVision frapper des circuits avec des nominations dans les catégories Série Limitée, Pays de Lovecraft était l’une des forces dominantes dans les enjeux de la série dramatique. La série n’étant pas renouvelée pour une deuxième saison, malgré de bonnes notes et critiques, l’arrivée des nominations aux Emmy cet après-midi a fait encore plus trembler la tête de ceux qui cherchent encore à savoir comment la série n’a pas été renouvelée.

Lors de l’annonce des candidatures, Pays de Lovecraft est apparu dans les catégories des six principales listes de prétendants aux séries dramatiques. L’émission a reçu un clin d’œil à part entière pour la meilleure série dramatique, la confrontant à celle de Netflix Bridgerton – qui apparaît comme un rival principal dans la plupart des catégories – Amazon’s Les garçons, Le Mandalorien et Le conte de la servante, aussi bien que La Couronne, Pose et C’est nous composent le reste de la catégorie. La série a également remporté des nominations pour Jonathan Majors et Jurnee Smollett respectivement dans l’acteur principal et l’actrice dans un drame, Michael Kenneth Williams dans le meilleur acteur de soutien, Aunjanue Ellis dans la meilleure actrice dans un second rôle et Courtney B Vance dans le meilleur acteur invité.

Alors que le spectacle et ses acteurs seront ravis de la reconnaissance, il y a une rude concurrence dans les catégories, ce qui signifie que le résultat de la cérémonie est toujours une course ouverte. Alors que la même série apparaît dans toutes les catégories, ce sont les catégories des seconds rôles qui sont les plus intéressantes, Williams se retrouvant face à John Lithgow pour Perry Mason, Tobias Menzies pour La Couronne puis OT Fagbenle, Max Minghella et Bradley Whitford tous pour Le conte de la servante. L’histoire est dominée de manière très similaire par deux émissions particulières dans la catégorie Actrice de soutien, avec Ellis affrontant Emerald Fenell, Gillian Anderson et Helena Bonham Carter pour La Couronne, et Ann Dowd, Samira Wiley et Madeline Brewer pour Le conte de la servante.

Les nominations ne garantissent en aucun cas une victoire dans l’une de ces catégories, mais leur apparition dans toutes les catégories d’acteurs possibles ainsi que pour les séries dramatiques, suggère que Pays de LovecraftL’annulation de après une seule saison était peut-être un peu injuste. HBO publie une déclaration début juillet sur l’avenir de la série, qui disait: « Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Lovecraft Country. Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et le talent artistique des acteurs et de l’équipe talentueux, et à Misha Green, qui a conçu cette série révolutionnaire. Et aux fans, merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. «

La showrunner Misha Green a tweeté sa déception face à la décision dans les jours suivants, notant que jusque-là elle était certaine que HBO était prête à donner le feu vert à une nouvelle saison, sur laquelle elle et son équipe de rédaction avaient travaillé dur. Green a poursuivi en jetant un coup d’œil à certains des points de l’histoire qu’ils avaient planifiés si la deuxième saison avait reçu le feu vert. « Un avant-goût de la bible de la saison 2. J’aurais aimé que nous aurions pu vous apporter Lovecraft Country Supremacy. Merci à tous ceux qui ont regardé et engagé », a-t-elle écrit.

Un avant-goût de la Bible de la saison 2. J’aurais aimé pouvoir t’amener #LovecraftPays: Suprématie. Merci à tous ceux qui ont regardé et engagé. 🖤✊🏾 #noconfederatepic.twitter.com/BONbSfbjWg – Misha Green (@MishaGreen) 3 juillet 2021

Pendant que Pays de Lovecraft ne revient actuellement pas sur les écrans, qui sait comment une victoire aux Emmy pourrait changer cela avec tant d’autres plateformes de streaming à la recherche de nouveau contenu.

Sujets : Lovecraft, Emmys