Lovecraft Country: Creator anticipe à quoi aurait ressemblé la saison 2

Vendredi dernier (2 juin), HBO a provoqué une grande indignation parmi les abonnés du réseau de télévision premium après avoir révélé l’annulation définitive de « Lovecraft Country » après sa première saison alors qu’il s’agissait de l’une des productions les plus populaires de son premier catalogue en 2020.

Après avoir surpris les fans dévoués de la production, Misha Green, showrunner et scénariste principal de la production, a présenté via son compte Twitter des détails vraiment prometteurs sur la direction que prendrait « Lovecraft Country » dans sa deuxième saison, dont les chances de atteindre le petit écran semble peu probable.

Green a remercié les téléspectateurs de la série pour leur soutien, regrettant qu’ils ne pourront pas voir « Lovecraft Country: Supremacy », le nom que porterait la deuxième saison, qui se déroulerait dans « un nouveau monde, et ce nouveau monde serait un pays qui trouverait précisément là où se trouvaient les États-Unis », révélant une carte détaillée de cette nouvelle géographie.

Misha Green souligne qu’il s’agit d’un regard sur la bible créée pour la deuxième saison de la série. La carte présente une division des États-Unis, révélant aux « Western Tribal Nations » le « Jefferson Commonwealth » au nord-est et la « New Black Republic » au sud, avec une zone appelée « White Lands » au milieu de ces trois zones, laissant entendre que la série a peut-être présenté les conflits entre ces nouvelles nations.

L’annulation de « Lovecraft Country » a surpris les fans de la série après qu’il a été confirmé plus tôt cette année que la deuxième saison était déjà en développement. De plus, Jurnee Smollet et Jonathan Majors, ses acteurs principaux, avaient déjà ajusté leurs horaires dans de futurs projets pour pouvoir participer au nouvel opus de la série HBO.

Sans donner plus de détails sur les raisons de l’annulation, HBO a publié une déclaration dans laquelle ils ont confirmé qu’il ne continuerait plus avec « Lovecraft Country », remerciant Misha Green, sa distribution et son équipe de production pour leur travail sur « cette série innovante ». , En plus de remercier les fans du programme pour leur dévouement.