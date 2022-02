Love without Barriers, Moon Knight et plus: les premières de Disney + pour mars 2022

Disney+ est le service de streaming par abonnement pour les films, séries et autres programmes de Disney, Pixar, Merveille, Star Wars et National géographique. Ces marques signifient un contenu de luxe pour faire face à ce que nous, chez Spoiler, appelons le « La guerre des flux » avec des concurrents de l’envergure de Netflix et hbo max. La Mouse House est prête à en découdre.

Le catalogue de Disney+ contient des titres pour tous les âges et tout le groupe familial sera heureux d’avoir à sa disposition les alternatives que La Casa del Ratón présente dans ce service de streaming exclusif qui propose des séries et des films avec l’histoire ainsi que des nouvelles récentes. Ce qui attend les abonnés de Disney+ en mars 2022 ? La réponse!

+Films

-Amour sans barrières | ouverture le 2 mars

Réalisé par Steven Spielberg, lauréat d’un Oscar, à partir d’un scénario de Tony Kushner et lauréat du prix Pulitzer, il raconte l’histoire classique des rivalités et des jeunes amours à New York en 1957. film de la comédie musicale attachante de Broadway.

-Rouge | ouverture le 11 mars

Il présente Mei Lee, une adolescente de 13 ans déchirée entre le fait de rester la fille obéissante de sa mère et le chaos qui accompagne l’adolescence. Ming, sa mère surprotectrice et un peu autoritaire, n’est jamais loin d’elle, une réalité « malheureuse » pour l’adolescente. Et comme si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps ne suffisaient pas, chaque fois qu’il est trop excité, il se transforme en panda roux géant.

-Étreignant le panda : derrière le rouge | ouverture le 11 mars

Il s’agit d’un documentaire sur l’équipe de femmes à la tête de RED, le nouveau film de Disney et Pixar. Jetant un regard dans les coulisses de Domee Shi (réalisatrice) et de son équipe créative principale, ce documentaire révèle la carrière impressionnante et les parcours personnels qui ont conduit à ce film hilarant et attachant auquel il est facile de s’identifier. .

-Moins cher à la douzaine | ouverture le 18 mars

Le film Disney + Original Moins cher à la douzaine est un remake de la comédie à succès de 2003 mettant en vedette Gabrielle Union et Zach Braff. L’histoire dépeint l’histoire drôle et réconfortante des boulangers, une famille recomposée de 12 personnes alors qu’ils traversent une vie familiale trépidante tout en gérant l’entreprise familiale.

-Plus que des robots | ouverture le 18 mars

Plus que des robots suit quatre équipes de jeunes du monde entier alors qu’ils se préparent pour le concours de robotique FIRST 2020. Rencontrez les équipes de Los Angeles, de Mexico et de Chine, au Japon, alors qu’elles travaillent dans le but d’apporter leurs conceptions uniques aux championnats du monde hautement compétitifs.

-univers parallèles | ouverture le 23 mars

Quatre amis de longue date, Sam, Bilal, Romane et Victor, mènent une vie tranquille dans un paisible village de montagne lorsqu’un mystérieux événement bouleverse leur monde. En une fraction de seconde, l’univers se débarrasse de ses règles et réorganise tout : le présent, le futur et les multivers fusionnent, séparant les adolescents et les envoyant dans des mondes parallèles, dans des temporalités différentes.

-Olivia Rodrigo : retour à la maison | ouverture le 25 mars

Olivia emmène le public dans un voyage familier de Salt Lake City, où elle a commencé à écrire son premier album triple platine pour Geffen Records « SOUR », à Los Angeles. En cours de route, Rodrigo se remémore l’écriture et la création de son premier album record et partage les sentiments personnels d’une jeune femme traversant une période très spécifique de sa vie.

-Le merveilleux printemps de Mickey Mouse | ouverture le 25 mars

Dans un monde magique et imaginatif, Mickey Mouse et ses meilleurs amis font face aux aventures amusantes de la vie quotidienne, tout en découvrant qu’ils peuvent triompher de tout tant qu’ils ont leur amitié.

+Série

-Mickey Mouse Funhouse | ouverture le 2 mars

Mickey Mouse Funhouse est un endroit fantastique où Fanny, une maison de jeu magique qui parle et interagit avec Mickey, Minnie et leurs amis, emmène le gang dans des aventures loufoques et hilarantes remplies de jeux fantastiques et de réalisation de souhaits.

-Les Frères Salvador | ouverture le 23 mars

Les cinq Frères Salvador doivent s’unir pour restaurer la gloire de leur magasin d’antiquités et de magie, et ainsi sauver l’héritage familial. Pour cela, ils doivent régler leurs différends et apprendre à travailler en équipe. Pendant ce temps, les frères Quiroga semblent disposés à mettre fin à cet héritage, ce qui déclenchera une série d’aventures surnaturelles.

-Chevalier de la Lune | ouverture le 30 mars

Steven Grant est un employé d’une boutique de cadeaux qui souffre de problèmes de mémoire qui l’effacent ou ramènent des flashbacks d’une autre vie. Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Ils doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.

+Nouveaux épisodes

-La famille fière : plus grande et meilleure

Dans la suite de la série acclamée, les aventures et les malheurs de Penny Proud, 14 ans, et de sa famille alors qu’ils naviguent dans la vie moderne. Les années 2020 offrent une nouvelle carrière à sa maman (Trudy), de grands rêves à son papa (Oscar) et de nouveaux défis à Penny. Parmi eux, on retrouvera une voisine peu sociable qui pense avoir beaucoup à lui apprendre et le harcèlement de personnalités sur les réseaux sociaux qui cherchent à faire de l’ombre à ses hormones adolescentes.

+Cadeaux du mois de la femme

-Talents cachés

-CRUELLE

-VEUVE NOIRE

-Jeanne

-Star Wars : L’Ascension de Skywalker

-MULAN

-RAPPORTER

-CHARME

-RAYA ET LE DERNIER DRAGON

-Impact avec Gal Gadot

-Wandavision

+Autres versions

MERCREDI 2 MARS

-Chercheurs d’animaux (série) Saison 1

-Beyond Magic avec DMC (série) Saison 1

VENDREDI 4 MARS

-Invasion Terre

MERCREDI 9 MARS

-Les Héritiers de la nuit (série) Saisons 1 et 2

-Impact avec Gal Gadot (série) Saison 1

VENDREDI 11 MARS

-Le plus grand requin taureau du monde

MERCREDI 16 MARS

-Amphibia (série) Saison 3

-Spidey et ses incroyables amis (série) Saison 1

-Slime chef(série) Saison 1

-Dino Dana (série) Saison 3

-La vie en dessous de zéro : protection des ports (série) Saison 3

VENDREDI 18 MARS

-Cités perdues : Tikal

-Zog

MERCREDI 23 MARS

-PJ Masks (série) Saison 5

-Guardians of Alaska (série) Saison 2

– Catastrophes mortelles (série) Saison 1

VENDREDI 25 MARS

-Survivre à la catastrophe du mont St. Helens

-Olé : Le voyage de Ferdinand (film)

MERCREDI 30 MARS

-Meet me in Paris (série) Saison 3

-PJ Masks MVs (série) Saisons 1 à 3

-Amazon : civilisations perdues (série) Saison 1

-Wild Latam (série) Saison 1

