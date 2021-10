Love Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et autres détails

in

La série sur le thème de l’anthropologie de la comédie romantique de HBO Max mettra l’accent sur Darby Carter, vers Marcus Watkins dans Love Life Saison 2. La première saison de la série a été diffusée en mai 2020. La deuxième saison devrait être diffusée sous peu sur le réseau.

L’émission a été renouvelée sur les réseaux Love Life pour la deuxième saison en juin 2020. un mois après le début de la saison initiale. De plus, une récente interview avec Darby et Marcus a évoqué la possibilité que Darby et Marcus se rencontrent probablement au cours de la prochaine saison. Continuez à lire pour obtenir tous les détails essentiels concernant Love Life Season 2.

Love Life est peut-être une émission d’anthologie comique qui suit le voyage d’un amoureux du passé vers un amour qui dure. La première saison s’est centrée sur le personnage de Kendrick Derby Carter, chaque épisode étant une section exclusive.

Si vous n’avez pas vu la première saison de Love life, gardez un œil sur les spoilers. Cependant, le derby a été marié. La deuxième saison est centrée sur le nouveau personnage Marcus Watkins, interprété par William Jackson Harper (The Good Place et Midsommar). L’histoire commence avec Marcus qui doit se libérer d’une relation en cours et se voit retirer la parole. Puis il est de retour, à la recherche de la romance qu’il croyait déjà là.

Aux côtés de William Jackson Harper, qui est le personnage principal de Love Life, Punkie Johnson (Saturday Night Live), Jessica Williams (Booksmart, Daily Show) et Chris « Comedian CP » Powell (Detroit) sont les nouveaux arrivants de la deuxième saison. En tant que série régulière, les acteurs invités de la saison 2 sont Arian Moyed Leslie Bibb, John Earl Jenkins, Maya Kazan, Egonovadim, Kimberly Elise, Blair Underwood, Janet Hubert, Jordan Rock et Stephen Boyer.

Keith David sera le narrateur et pourrait reprendre Lesley Manville dans la saison 1. Les fans de Derby n’ont pas à s’en soucier. Zoe Chao, Anna Kendrick, Sasha Compere, Peter Vack et Nick Sun apparaîtront occasionnellement dans la deuxième saison.

Date de sortie de la saison 2 de Love Life

La saison 2 de l’émission Life sera diffusée sur HBO Max le jeudi 28 octobre, avec la diffusion immédiate des trois premiers épisodes. Ensuite, trois épisodes supplémentaires devraient être diffusés le 4, ce qui signifie que les quatre dernières saisons des 10 épisodes de la première saison sortiront le 11 novembre.

Bande-annonce de la saison 2 de Love Life

Dans la foulée de la bande-annonce de la saison 2 de Love life, qui a remis le flambeau à Anna Kendrick Derby à Marcus de William Jackson Harper, HBO Max a dévoilé une bande-annonce pour la nouvelle saison. Cela montrera ce que nous sommes susceptibles de voir du héros. Regardez la vidéo ci-dessous.

Love Life est l’original de HBO Max. Cela signifie que vous aurez besoin d’un abonnement HBO Max pour observer la saison 2. Deux options sont disponibles pour vous inscrire à HBO Max. La première est la version 14.99 HBO Max, qui vous donne un accès illimité à tous les contenus HBO Max, y compris les 2201 Warner Bros Movies, pendant les 31 premiers jours de son lancement via cette plate-forme de streaming. Le service est également sans publicité.

