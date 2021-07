Love Life : la série HBO Max aura-t-elle une deuxième saison ?

Il y a un peu moins d’une semaine, HBO Max débarqué en Amérique latine avec un catalogue super intéressant. Des classiques du cinéma à la large sélection de Alfred Hitchcook, jusqu’aux dernières versions de DC Comics, Quoi Wonder Woman 1984 Oui Ligue de justice de Zack Snyder. Il possède également des séries emblématiques telles que Les Sopranos, Game of Thrones, Filles et quelques tubes plus récents comme Westworld Oui Succession. Parmi ce grand nombre de séries et de films, il y a Aimer la vie, une série avec Anna Kendrick.

La série de 10 épisodes est déjà à la mode sur le service de streaming. Ce n’est pas pour moins. L’histoire est divertissante et nous apporte un regard très intéressant sur la jeunesse, l’amitié et l’amour. Si cette série vous a déjà rattrapé autant que nous, nous vous disons ici si elle aura une deuxième saison ou non.

La série suit la vie de Darby Carter, une jeune femme passionnée d’art, de photographie et de peinture qui vient de terminer ses études universitaires. De Los Angeles, il a déménagé à New York à l’âge de 18 ans, et depuis lors, il vit avec ses amis, Sarah, Jim et Mallory, dans la même maison. Chaque épisode raconte un moment de la vie de cette jeune fille qui lie non seulement son métier mais aussi ses relations amoureuses et amicales qui lui laisseront de nombreuses leçons.

Créé par Sam boyd, Aimer la vie possède 10 épisodes de 30 minutes environ, qui nous plonge dans une histoire sympathique sur la jeunesse, le temps qui passe et, surtout, l’amour. Les liens familiaux, amicaux et relationnels seront essentiels à Darby et chacun lui apportera quelque chose de nouveau qui la fera réfléchir sur elle-même et dans certains cas lui donnera une leçon d’amour-propre. Ce ne sera pas le même Darby au début qu’à la fin de la série, où les mêmes tournants de vie la surprendront avec un dénouement inattendu.

Anna Kendrick est son protagoniste et c’est certainement l’occasion qui s’est présentée à sa carrière de se montrer comme jamais auparavant. Oui ok Aimer la vie Il a été créé l’année dernière, son lancement a été éclipsé par la pandémie de coronavirus et, pour cette raison, il a gagné en popularité ces derniers jours avec le lancement de HBO Max.







Pour ceux d’entre vous qui sont déjà fans de cette série, il y a une bonne nouvelle. Aimer la vie aura une deuxième saison. Il a été renouvelé en mai 2020, mais ce ne sera pas comme prévu, car étant une série d’anthologie, l’histoire de Darby ne reviendra pas, c’est-à-dire que l’histoire de quelqu’un d’autre sera racontée. Son protagoniste sera William Jackson Harper (Le bon endroit) et suivra un jeune homme qui pense avoir trouvé l’amour de sa vie, mais tout bascule lorsqu’ils décident de rompre subitement avec lui. La série encore n’a pas de date de sortie confirmée, mais cela pourrait arriver l’année prochaine.