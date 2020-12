‘Love It or List It’: l’histoire d’acteur d’Hilary Farr comprend des rôles torrides

Aimez-le ou listez-le a été un succès surprenant pour HGTV. Bien que certains pensent que l’émission est fausse, les gens l’aiment pour la même raison qu’ils aiment toute émission de télé-réalité, le drame de la décision qu’une personne réelle prendra. Le spectacle est motivé par la chimie entre les deux hôtes. Hilary Farr (le designer) et David Visentin (l’agent immobilier) sont si bien ensemble que les fans se demandent s’ils sont déjà sortis ensemble et qui gagne le plus souvent dans l’émission. Alors que Hilary Farr est connue pour rendre une maison plus habitable et plus vendable, elle a eu une carrière à l’écran bien avant Aimez-le ou énumérez-le.

Quel est ‘Aimez-le ou listez-le ‘?

Aimez-le ou listez-le a fonctionné pendant 12 ans sur HGTV, et l’idée de base est simple. L’hôte Farr et Visentin se font concurrence pour essayer de convaincre un couple de garder leur maison grâce à l’amélioration que Farr fait (adore ça) ou de vendre leur maison et d’acheter une maison concurrente trouvée par Visentin (listez-la). Bien que Visentin ait un avantage, les rénovations de Farr augmentent le prix de la maison et Farr gagne le plus souvent, selon Screenrant. Le plaisir de l’émission est de regarder la compétition amicale entre Farr et Visentin et de voir quel choix le couple fait finalement, bien que les producteurs scénarisent la fin. Farr est une animatrice de HGTV préférée des fans, et beaucoup trouvent son visage familier, mais où l’avez-vous déjà vue?

Avez-vous vu l’un des films provocateurs de Farr?

Selon IMDb, Farr était dans huit films de 1972 à 1980, et beaucoup d’entre eux étaient assez torrides. Le début des années 1970 a été marqué par des films sexuellement explicites dans le courant dominant, mettant en valeur le changement culturel que la révolution sexuelle des années 1960 a apporté aux médias, ainsi qu’à la société.

Le début des années 1970 regorge de films d’exploitation à petit budget. Le premier à jouer Farr était de 1972 Disposition pour cinq modèles, où les mannequins expliquent leurs fantasmes à un éditeur de magazine érotique. Le suivant était Ne vous souciez pas de la qualité: ressentez la largeur, une comédie de 1973 sur deux tailleurs, qui était une retombée de l’émission télévisée à succès de la BBC.

En 1974 Épouses frustrées, Farr joue le rôle de Cheryl Hope, une femme qui décide de créer sa propre clinique du sexe. Le prochain film de Farr était celui de 1974 Poussière d’étoiles, une suite du film Ce sera le jour; les deux films mettaient en vedette David Essex dans le rôle de Jim MacLaine, une rock star qui n’atteint les sommets de la célébrité que pour être défaite par ses démons. En 1975, elle était dans le film de Peter Cushing Légende du loup-garou jouant Zoe, une travailleuse du sexe. Elle a également joué la mariée qui lance le bouquet au début du classique culte Le spectacle d’images Rocky Horror, qui, bien qu’elle n’ait pas de répliques, pourrait être son rôle de film le plus célèbre.

Ses deux derniers rôles au cinéma étaient en 1979 Ville en feu, sur un pyromane qui tente de brûler une ville, et les années 1980, Le retour, sur la rencontre d’une petite ville avec un vaisseau spatial extraterrestre. Elle est également apparue dans la série télévisée Nous l’avons fait et Le plus grand héros américain. Elle a également joué dans quelques téléfilms vers la fin de sa carrière d’actrice.

Pourquoi Farr a-t-il arrêté d’agir?

Selon TV Over Mind, elle avait deux amours – le design d’intérieur et le théâtre – et a choisi ce dernier simplement parce qu’elle avait plus de succès dans ce domaine. Fait intéressant, elle prétend qu’elle n’a été jetée que dans Spectacle d’images d’horreur rocheux parce qu’elle était la voisine de Tim Curry.

Il semble qu’elle a fait le bon choix. Aimez-le ou listez-le est dans sa 14e saison et est plus populaire que jamais; en fait, ils ont obtenu leur meilleure note lors de leur 201e épisode, et Farr vaut plus que sa co-star, alors évidemment, le design d’intérieur l’a plutôt bien traitée. Il semble que Aimez-le ou listez-le est ici pour rester.