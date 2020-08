“Love Island”: Voici ce que pense Chiara du sexe dans la villa

27/08/2020 21h11

La nouvelle saison de “Love Island” commence lundi et l’Islander Chiara est l’une des femmes célibataires avides d’amour. Trouvera-t-elle un grand amour dans la villa?

Elle dit d’elle-même: «Ma sportivité, ma diversité et mon apparence font de moi la parfaite femme islandaise.» Voyons comment elle est reçue par les hommes.

Elle prend du temps pour tomber amoureuse

Chiara dit qu’elle n’a pas un certain type d’homme. Néanmoins, elle a déjà vécu le coup de foudre. «Même si j’ai déjà vécu le coup de foudre, il me faut généralement un certain temps pour vraiment tomber amoureux», explique la blonde.

Ce qui compte pour elle chez un homme, c’est: “La confiance, l’honnêteté et la loyauté sont très importantes pour moi et qu’en tant qu’ami, je passe en premier et non mes meilleurs amis.”

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Ce sont leurs points forts

Chiara a confiance en elle et sait exactement où se trouvent ses forces et ses faiblesses. Elle admet ouvertement: ma pire qualité est que je montre trop de considération pour tout le monde. “

Et plus loin: «Je pense que ma détermination est ma meilleure qualité. Ce que je commence, je le traverse. “

Source: instagram.com

Pas de sexe dans la villa

À propos, Chiara a des règles strictes sur le premier rendez-vous. Parce que si un homme répond trop vite, alors elle est partie plus vite qu’il ne peut le voir: “Je ne ferais rien au premier rendez-vous.”

Elle ajoute: «Je pense que c’est mauvais quand un homme cherche un contact physique direct. C’est dégoûtant à mon avis. Je n’aurais certainement pas de relations sexuelles dans la villa. “

Source: instagram.com

C’est ton type

Chiara n’est pas coincée avec son type masculin. Elle préfère le garder ouvert, car le charisme est plus important pour elle: «Si je l’aime et que sa nature est aussi très douce, je peux vite tomber amoureuse. Je n’ai pas un certain type que je trouve bon. Le charisme est tout. Je n’ai tout simplement pas besoin de gros muscles. “

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août, à 20h15 et du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche, à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles pendant sept jours sur TVNOW.