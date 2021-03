Love Island USA Saison 2: Quelles ont été les réactions du public et des critiques?

Un vrai croyant Le public de Love Island USA adore Cely Vazquez et Johnny Middlebrooks depuis leur première rencontre dans la deuxième saison de la série. L’émission de rencontres est basée sur une célèbre émission de téléréalité du même nom au Royaume-Uni.

La deuxième saison de Love Island a été créée sur CBS le 24 août. Les fans ont regardé tous les jeunes messieurs ciselés et les belles jeunes femmes depuis le début de la saison 2.

Love Island compte en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis. Cela peut ne pas sembler impressionnant; après tout, même si elle ne compte qu’un cinquième de la population des États-Unis, la série britannique la plus récente a régulièrement attiré plus de deux fois plus de téléspectateurs.

Cependant, Love Island fait face à une concurrence plus rude aux États-Unis, où d’autres émissions de rencontres célèbres telles que The Bachelor d’ABC, qui a fait ses débuts en 2002 et a suscité la controverse, rivalisent avec Love Island.

En outre, Love Island a mis cinq saisons pour devenir le succès retentissant qu’il est maintenant au Royaume-Uni. La première série d’ITV2 a attiré environ 500 000 téléspectateurs, mais la série la plus récente en a attiré plus de six millions.

La deuxième saison, qui a déjà été publiée, recherchera une tendance à la hausse similaire.

Public:

Il ne fait aucun doute qu’en remplissant le créneau horaire de 20 heures de Love Island avec des rediffusions, [CBS] aurait pu attirer autant de téléspectateurs, sinon plus. Dans Vulture, Josef Adalian a écrit: « Cela aurait probablement été moins cher aussi. »

Ils sont venus, ils ont vu et ils ont sacrément bien conquis. Mesdames et messieurs, vos gagnants de la saison 2 de Love Island USA – JALEB #LoveIslandUSA pic.twitter.com/IjXzQygAWM – COMPTE JUSTINE STAN (@LoveIsland__USA) 1 octobre 2020

«Cependant, même si moins de gens ont regardé Love Island, les gens qui l’ont fait sont sans doute plus importants pour CBS… Ils sont plus jeunes, plus actifs et il y a plus de femmes parmi eux.» Cela représente la démographie au Royaume-Uni, où le la majorité du public est féminine et âgée de 16 à 34 ans.

Qu’ont dit les critiques à propos de la version américaine?

Les points de vue étaient mitigés et de nombreux critiques ont trouvé le spectacle amusant, mais ont suggéré une amélioration.

LIRE LA SUITE: – Goblin Slayer Saison 2: La première saison de la série animée japonaise Dark Fantasy a reçu des critiques positives. Y aura-t-il tout lu ici !!!

Ben Travers a écrit sur l’IndieWire: «Le lot original des Islanders était extrêmement fade et pas très amusant.

«Il n’y a aucune manipulation du producteur», écrit-il. «Un match a obligé les Islanders à deviner qui était la cible de tweets insultants de fans, mais cela n’a guère suscité d’incertitude, sans parler des problèmes de la relation.

Y a-t-il autre chose à regarder? Oui bien sûr. Est-il cependant agréable de regarder une émission de téléréalité d’une douceur inattendue sur des célibataires en sueur et superficiels essayant de s’entendre en portant des bikinis…? Étonnamment, c’est pour le moment.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont été plutôt optimistes à propos de l’émission, bien que certains aient fait des suggestions sur la manière de l’améliorer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂