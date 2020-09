LOVE ISLAND USA SAISON 2: Date de sortie, distribution, intrigue, Twist et tout ce que vous devez savoir !!!

Il est également connu sous le nom de Love Island est une émission de rencontres américaine basée sur Love

Island et a été annoncé le 8 août 2018 par CBS et a

a été créée le 9 juillet 2019 et la série est au Canada à la télévision.

LOVE ISLAND USA SAISON 2 DATE DE SORTIE

Il sera diffusé le lundi 24 août à 20 h HE et chaque soir

y compris deux heures le samedi comprend les meilleurs moments jamais auparavant

et des interviews exclusives. Les gens attendent avec impatience de regarder la série Web

en raison de la situation actuelle du virus corona, la date peut être retardée

et la date de sortie confirmée sera publiée dans les années à venir et devra

attendez la date de sortie exacte et il n’y a pas de bande-annonce officielle et le

la bande-annonce sort dans les années à venir et attend de la regarder

était l’une des super séries et nous devons attendre et regarder cela fait

beaucoup de rebondissements parmi les gens.

LOVE ISLAND USA SAISON 2 CAST

 Carrington Rodriguez.

 Mackenzie Dipman.

 Kaitlynn Anderson.

 Cely Vazquez.

 Justine Ndiba.

LOVE ISLAND USA SAISON 2 PLOT

Il implique les candidats aux insulaires sur le spectacle et faire partie du spectacle doit

être couplé à un autre pour survivre au jeu et se voir offrir

couple, ils peuvent choisir le partenaire actuel ou peuvent également choisir d’échanger

les partenaires. Todd jaloux et explore le monde du speed dating. Leur

intriguer la dynamique des relations et finalement leur propre

eux-mêmes et une pression plus chaotique sur les plans pour épouser Nic et Todd

lutte pour obtenir sa liberté alors qu’il est fatigué d’être traité comme un enfant et apprend

comment l’autre professeur rend Todd un peu nerveux et Faye explore

le speed dating. C’est la collection de séries Web la mieux notée avec les États-Unis

et sa réputation sans une des explications de la longue et

plusieurs raisons ont été créées pour le service.

