Love Island Saison 7 Episode 27: Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



La saison 7 de Love Island revient avec du sexe en sucre, des rejets de Mercure, des amis infidèles et des cœurs qui battent rapidement. Il est situé dans une villa isolée toute la semaine. Après avoir publié des vidéos de clic sur YouTube, il est devenu bien connu. Love Island, un jeu télévisé britannique sur la parade nuptiale, compte sept saisons. La saison en cours capte l’attention du monde alors que nous voyons des insulaires jouer au jeu des rencontres pit-pat. La nouvelle saison apporte de nouveaux jeux, ainsi que de nouveaux insulaires qui osent afficher leur beauté et attirer leur marque.

Love Island Season 7 est un jeu télévisé de cour continue, où les participants, également connus sous le nom d’Insulaires, ont commencé à vivre dans une villa isolée et chère de Majorque, Espagne. Chaque jour, l’émission publie de nouveaux messages. Comme le spectacle ne dure que quatre semaines, il a déjà vu un grand nombre d’insulaires.

Nous avons rencontré beaucoup de nouveaux insulaires. Certains nous ont quittés en cours de route, tandis que d’autres roulent encore avec nous. Les insulaires travaillent dur pour gagner leur cœur. Le re-couplage est une pratique courante qui permet aux couples de sonder la fidélité de leurs partenaires. Cette saison, il y a eu 26 épisodes. Désormais, sans plus attendre, nous pouvons en savoir plus sur Love Island saison 7, épisode 27, date de sortie.

Love Island Saison 7 Episode 27 Date de sortie

L’épisode 26 de la saison 7 de Love Island sera diffusé à 21 h BST le samedi 24 juillet 2021. L’émission sera diffusée du lundi au vendredi à 21 h BST. Les dimanches soirs sont les mêmes sur ITV 2. La série a été créée le 28 juin 2021. Vingt-six épisodes ont été diffusés. Unseen Bits #4 sera diffusé dans le 27e épisode. Ne vous découragez pas si le spectacle n’a pas lieu le samedi. Vous avez samedi. L’émission sortira samedi des parties inédites, dans lesquelles Iain Stirling (le narrateur de l’émission) vous présente tous les meilleurs moments invisibles de la villa au cours de la semaine dernière.

La série compte 29 épisodes. 26 épisodes sont sortis à ce jour. Shannon, Chugs Rachel Chugs Sharon Brad Danny AJ Bunker faisaient partie des sept insulaires qui ont quitté la villa. Il ne reste plus que 14 insulaires après le départ de ces sept. Chaque jour, nous voyons une nouvelle facette. Malheureusement, peu de couples durent très longtemps. Cependant, nous avons Jake et Liberty ainsi qu’Aaron et Kaz et Millie.