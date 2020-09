“Love Island”: Pietro Lombardi insulte Anna comme une famille excitée!

Anna Sui Rock Me Summer of Love Eau de Toilette Spray 30ml

Anna Sui Rock Me Summer of Love Eau de Toilette est un parfum floral et frais pour les femmes. Classé comme un parfum d’agrumes, de rose et aquatique. Notes de tête: Bergamote, Aquatic Hyssop et Geranium.Heart notes: Freesia, Water Lily et White Peach.Base notes: Musky Rose, Sandalwood et Ambergris.