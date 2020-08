“Love Island”: Pia recherche de grands aventuriers intelligents avec des instincts protecteurs et des yeux juste pour elle

30/08/2020 à 18h13

La nouvelle saison de “Love Island” commence lundi. L’Islander Pia y cherche un grand homme. Trouvera-t-elle quelque chose dans la villa?

Pia a 25 ans, une employée de Cologne et est sûre qu’elle fera une parfaite insulaire. «Je suis une femme islandaise parfaite parce que je suis ouverte d’esprit et chaleureuse. Vous vous entendez bien avec moi et je cherche un grand homme! »Eh bien, rien ne peut aller mal.

L’ennui n’est pas pour eux

«Je suis prêt pour un grand amour et j’espère qu’il y a un grand homme en lui», a déclaré Pia. La blonde n’a que l’embarras du choix entre Luca, Henrik, Josua et Marc. Cependant, il ne sera pas clair immédiatement si cela déclenchera, comme le révèle la femme de Cologne. «L’amour se développe avec moi. Je ne crois pas au coup de foudre. “

Il y a une âme aventureuse à Pia – avec une peur des hauteurs. «J’ai besoin d’aventure dans une relation tant que cela n’a rien à voir avec l’altitude. (rires) J’aime beaucoup sortir, même en vacances. Je ne pouvais pas simplement m’allonger autour de la piscine et ne rien faire. “

L’honnêteté est la clé

Le grand homme recherché par le jeune homme de 25 ans doit définitivement apporter avec lui des valeurs qui lui sont indispensables. «L’honnêteté, la loyauté et le fait que je puisse compter sur mon partenaire sont très importants pour moi.» Elle se considère également honnête. «Je me sens bien dans mon style et je me donnerais un 9. Ma meilleure caractéristique est mon honnêteté. “

L’employée sait exactement ce qu’elle veut. «J’aurais aimé un mélange de Mischa et de Danilo.» De plus, l’homme de rêve devrait être capable de bien gérer les mots et les émotions. «Si vous pouvez exprimer des sentiments et les dire comme vous les dites, je pense que c’est génial.

Apparence et charisme

Avant le spectacle, Pia était dans une relation engagée depuis 3 ans. Donc, quand il s’agit de sortir ensemble, il n’est pas trop arrivé à la blonde. “Je suis célibataire depuis six mois et je n’avais pas le sentiment avec les hommes que j’ai rencontrés que l’amour était impliqué.”

En plus de son honnêteté, Pia veut marquer avec d’autres choses. “La plupart du temps, je les rend fous (ndlr: les hommes) avec mon comportement et mon charisme.” Cela fonctionnera-t-il aussi dans la villa? Après tout, la compétition ne dort jamais et est également impressionnante.

Cat war déjà préprogrammé?

Pour le joueur de 25 ans, cependant, la concurrence n’est pas forcément un problème en matière d’amour. Donc, elle ne s’arrêterait pas nécessairement à un homme pardonné – un ami est une raison, mais pas un obstacle. «Si c’est un de mes amis, je suis très fidèle! Si je ne connais pas la femme et pense que son petit ami est bon, je n’ai aucun problème à détendre son mari. “

À l’inverse, cependant, les griffes des 25 ans sont aiguisées. «Quand mon couple est dans la villa d’un autre insulaire

fait plus attention que moi, je peux devenir jaloux. “Pour Pia, ce n’est pas la seule interdiction:” J’embrasserais l’homme au premier rendez-vous, mais le sexe ne marche pas du tout. “Et jusqu’où va-t-elle avec” Love Island », allez? “Je ne peux pas dire ça, ça dépend de la situation.”

Protecteur avec un cerveau

La blonde de Cologne sait s’évaluer positivement et négativement. «Ma meilleure qualité est que je suis toujours là pour mes amis et les gens de ma vie qui sont importants pour moi et que je fais tout pour eux. En tout cas, ma pire qualité est mon impatience. »Est-ce que ce sera toujours sa perte?

Une fois les liens délicats noués, Pia est plutôt simple: «Je ne m’accroche pas ou quelque chose comme ça. J’ai besoin d’une relation harmonieuse et normale. “La femme de Cologne s’affaiblit avec les types de protecteurs, mais pour elle il ne s’agit pas seulement de la circonférence du bras droit:” Si l’homme n’a que des muscles et ne peut pas dire une phrase droite, ce n’est rien. “

Qui peut répondre aux demandes de Pia?

Pia trouvera-t-elle le grand homme aventureux et éloquent avec un instinct protecteur au spectacle du dôme, qui peut soutenir ses sentiments et n’a d’yeux que pour eux? Vous pouvez le voir sur «Love Island – hot flirts and true love», le lundi 31 août à 20h15 et du 1er septembre tous les lundis au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles pendant sept jours sur TVNOW.