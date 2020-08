“Love Island”: Melina veut un vrai homme comme Jason Statham

28.08.2020 à 12h41

Lundi prochain, la nouvelle saison “Love Island” débutera enfin avec dix singles affamés d’amour. L’une des dames est la jolie Melina, qui espère un grand amour.

Melina a 23 ans et vit à Cologne. Elle envisage de commencer ses études, ce qu’elle fait actuellement n’est pas connu. Elle dit d’elle-même: “Je suis détendue, facile à vivre, drôle et aventureuse, cela fait de moi une parfaite insulaire.”

Elle ne croit pas au coup de foudre

Melina espère naturellement rencontrer l’homme pour la vie avec «Love Island». Mais elle ne croit pas au coup de foudre: «Il faut« cliquer »quand je vois un homme. Je ne crois pas forcément au coup de foudre. “

Mais quand il a cliqué, la bonne personne devrait idéalement avoir ces qualités: «La fidélité, l’honnêteté et la loyauté sont très importantes pour moi. Mais la confiance joue également un rôle très important dans une relation. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Elle n’est pas jalouse, mais …

Dans «Love Island», six femmes rencontrent quatre hommes. Ensuite, les couples se forment et la jalousie peut survenir. Melina dit d’elle-même qu’elle n’est pas très jalouse:

“Je ne suis pas très jaloux, mais si mon partenaire s’intéresse aux autres femmes, je veux évidemment savoir qui elles sont et pourquoi elles lui accordent autant d’attention.”

Source: instagram.com

Melina recherche un homme sportif

Melina ne veut pas s’engager optiquement. Elle est elle-même très sportive, c’est pourquoi elle veut aussi un homme actif pour elle-même. Comme Jason Statham, par exemple.

«Puisque je suis très athlétique, j’aimerais quelqu’un qui soit athlétique», dit Melina et ajoute: «Mais si quelqu’un ressemble à Adonis et que le personnage n’a pas raison, ce n’est pas non plus pour moi. Je pense que Jason Statham est génial. “

Source: instagram.com

Elle a besoin de beaucoup d’attention

Si la relation doit fonctionner, alors l’homme de ses rêves devrait aussi lui accorder beaucoup d’attention, comme Melina l’admet: «J’ai besoin de beaucoup d’attention de ma partenaire. Si je constate qu’il ne s’intéresse pas à ma routine quotidienne ou à mon bien-être, je me désintéresse de lui. “

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août, à 20h15 et du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche, à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles pendant sept jours sur TVNOW.