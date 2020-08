“Love Island”: Marc ne veut pas de sexe – à cause de ses grands-parents!

29/08/2020 20h21

La nouvelle saison de “Love Island” démarre lundi soir et Marc est l’un des quatre hommes qui espère un grand amour.

Marc, 25 ans, de Cologne, est sur “Love Island” à la recherche d’un grand amour. Maintenant qu’il a fini sa dernière relation, il veut s’engager à nouveau. L’élève n’exclut pas le coup de foudre.

Marc espère le coup de foudre avec «Love Island»

“Le coup de foudre m’est définitivement arrivé et je crois aussi que cela peut se reproduire.” Le beau de Cologne a une idée précise de ce à quoi devrait ressembler la femme de ses rêves: comme Megan Fox – idéalement. Comme tous les autres «petits garçons», il pensait qu’ils étaient bons, explique-t-il en riant.

Mais comme Megan Fox n’est pas sur «Love Island», Marc doit aussi reporter quelque chose: «Si elle est ouverte, douce, positive, souriante et active dans le sport, je deviens faible.» Eh bien, cela devrait être possible …

“Je ne ferai pas l’amour”

Un bon mélange de look et de charisme est important pour lui, explique le fan de sport. “Bien sûr, l’apparence est la première chose à laquelle vous faites attention, mais une femme ne peut que m’épater avec ses valeurs intérieures.”

Marc ne veut pas se laisser emporter par les sentiments et ne veut pas perdre le contrôle même avec le flirt le plus chaud. En anglais simple, cela signifie: pas de déjeuner dans le spectacle. “Je ne ferai pas l’amour parce que je veux pouvoir regarder mes grands-parents dans les yeux quand je sortirai de la villa.”

Source: instagram.com

Romantique de part en part

Mais dans l’ensemble, Marc semble aussi être un gars terre-à-terre qui veut conquérir sa reine de cœur avec beaucoup de romance. L’homme célibataire veut également garder une certaine romance pour sa future vie relationnelle, comme il le révèle.

«Je suis le gars qui enveloppe sa petite amie sans qu’elle sache où ça va et passe ensuite une soirée romantique sur la plage avec elle.» Mais la romance n’est pas la seule arme secrète de Marc. Il a un autre atout dans sa manche: ses fossettes. “Tout le monde est toujours en train de paniquer.” Maintenant, la seule question est de savoir s’il pense aux fossettes sur son visage …

Source: instagram.com

Une déclaration d’amour très spéciale

Puisqu’il y a eu beaucoup de picotements dans les saisons passées de “Love Island” et qu’il y a déjà eu de nombreuses déclarations d’amour, Marc a aussi une certaine idée de la parfaite déclaration d’amour qu’il aimerait entendre. “Si tu me dis:” Marc, je t’ai vu, tu as frappé comme une bombe et je ne veux plus te laisser partir. “

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août, à 20h15 et du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche, à 22h15 sur RTLZWEI.