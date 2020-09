« Love Island »: Luca et Nathalia se ligotent et deux insulaires doivent partir

08.09.2020 23h45

Le jour 7 à « Love Island » touche à sa fin et donc une journée mouvementée pour les insulaires. Et puis Cathy Hummels entre dans le jardin de la villa et a de vraies nouvelles de choc dans ses bagages!

Granate Nathalia n’a actuellement pas de couple et le libre choix des hommes. Henrik lui a clairement fait savoir qu’il pense qu’elle est bonne, mais qu’elle aime quelqu’un d’autre.

Nathalia veut Luca

«Je pense que tout le monde est super gentil, mais je pense que votre couple est le meilleur», admet Granate Nathalia Geraldine après sa première nuit dans la villa «Love Island». En conséquence, le Brésilien chaud a un œil sur Luca. Comme c’est approprié, car son couple avec Géraldine est purement une communauté de convenance.

«Tout uniquement sur une base de bureau. Je t’y soutiens totalement et je pense que tu es aussi le bon type », assure Géraldine. Eh bien, faites place!

Aussi intéressant:

Luca aime aussi Nathalia

Luca va également droit à la limite et ne quitte plus le côté de la beauté de 27 ans. Encore et encore, les deux se donnent des regards intimes et parlent même des plus intimes. Luca est en feu! Dans la cabane de plage, le jeune de 24 ans dévoile alors son plan pour conquérir Nathalia: «J’essaye de lui montrer qui je suis et comment je suis. J’espère que cela l’intéressera à moi, que nous aurons plus de convivialité et que je gagnerai son cœur! «

Cathy a des nouvelles

Surprise! «Bonjour, chers insulaires, ravi de vous revoir tous. Il y a des nouvelles », a déclaré Cathy Hummels lorsqu’elle est entrée dans le jardin de la villa« Love Island »ce soir-là. «Le public a voté! La question était: quel Insulaire a la plus grande chance d’avoir un véritable amour? Malheureusement, le résultat du vote a de graves conséquences pour deux d’entre vous ».

Les insulaires sont choqués. Seule Nathalia peut se détendre, car en tant que nouvelle entrée, elle a été exclue du vote sur l’application «Love Island». Marc, Anna, Luca, Chiara, Josua et Henrik sont également rachetés par Cathy Hummels. La communauté pense qu’ils peuvent vraiment tomber amoureux sur Love Island.

Deux doivent partir

Tim, Melina, Geraldine, Max, Giulio et Aurelia, en revanche, n’ont pas encore convaincu et doivent trembler. «Deux d’entre vous doivent quitter Love Island aujourd’hui. Un garçon et une fille », explique Cathy Hummels. Puis le choc suivant suit: les insulaires qui sont sauvés doivent décider qui doit faire leurs valises!

Qui casse une lance pour qui? Qui sauve qui dans la villa et quels insulaires sont renvoyés chez eux? « Love Island – flirts chauds et vrai amour », diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.