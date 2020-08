“Love Island”: le charmant styler Josua est prêt à tout avec le bon

30/08/2020 21h51

La nouvelle saison de “Love Island” commence lundi soir et Josua est l’un des quatre hommes qui espère un grand amour.

Josua a 24 ans, est étudiant et vit actuellement à Waghäusel. Qu’est-ce qui fait de lui le parfait insulaire? “Je passe

parfait sur l’île avec mon style et mon apparence ». L’étudiant décrit son projet de proie comme «des femmes blondes, grandes et petites, avec un beau cul». Mais l’apparence ne fait pas tout pour les insulaires. “Bien sûr, je fais attention à l’extérieur, mais quand une femme n’a rien en tête et que vous ne pouvez pas parler, je trouve cela très peu attrayant.”

Joshua est prêt pour un grand amour

Étonnamment, il a été époustouflé par deux femmes au cours des dernières saisons de l’émission du dôme, qui ne correspondent pas à son plan de proie. «J’aurais beaucoup aimé Melissa avec sa nature douce, même si elle ne ressemblerait pas du tout à mon genre. J’aimais aussi Asena visuellement. »L’étudiant ne semble donc pas aussi figé.

En tout cas, il espère rencontrer un grand amour avec “Love Island”: “Je suis définitivement prêt pour le grand amour et je ne cherche pas plus de followers.” Même s’il n’est pas vraiment du genre à aimer premier regard est. «Je pense qu’il me faut un certain temps pour tomber amoureux. Mais peut-être que cela se produira lorsque le bon sera devant moi. “

Ce sont ses interdits

Mais si Joshua rencontre Mme Right sur l’île, il semble prêt à faire tout ce qui ne va pas. Y a-t-il une limite? «Cela dépend si je peux trouver quelqu’un qui me convient», dit le jeune homme de 24 ans. Les interdits sont clairs pour Josua: «Le sexe lors d’un premier rendez-vous n’est pas possible pour moi. Je pense aussi que tu peux attendre un peu avec le premier baiser, mais cela dépend de la situation. “

Il veut avant tout convaincre les femmes avec du style et deux attributs puissants. «Je suis un 10. Mon style me définit et me convient parfaitement. Ma meilleure caractéristique est mes bras. Ils sont mon symbole de statut. »Mais pas seulement l’aspect physique, mais aussi ce quelque chose qui devrait amener les femmes à s’agenouiller. “Avec mes manières charmantes, je rends les filles folles.”

“Je suis toujours fidèle à 100%!”

Mais il y a aussi une véritable cachette romantique derrière la façade haut de gamme. “J’aime surprendre ma petite amie avec de petits cadeaux”, a déclaré Joshua. Le joli garçon a le sentiment que la plus belle déclaration d’amour est «quand on continue de se surprendre avec des choses différentes». De plus, la loyauté, l’honnêteté et la loyauté sont très importantes pour lui dans une relation.

Cela semble être une très bonne prise de Joshua, pourquoi est-il célibataire? «J’ai regretté la dernière rupture et je n’ai pas cherché de nouveau partenaire au début.» Cela ne correspond pas vraiment à la réputation que l’élève pense avoir. “Il se peut que les gens disent de moi que je passe d’une relation à l’autre parce que je reste rarement célibataire longtemps.”