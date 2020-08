“Love Island”: la petite amie de Luca est la bienvenue pour être plus intelligente que lui

29.08.2020 23h04

La nouvelle saison “Love Island” est dans les starting-blocks et Luca est l’un des quatre hommes qui espère une aventure ou même un grand amour. Trouvera-t-il quelque chose?

Luca a 24 ans et vient de Geestland. Il travaille comme vendeur d’automobiles et dit de lui-même: “Je suis toujours de bonne humeur et je répand beaucoup de bonne humeur, cela fait de moi un insulaire parfait.”

Sa femme peut être plus intelligente que lui

Luca aime les femmes qui ont quelque chose dans la tête: «L’intelligence est importante pour moi et la confiance. Ma petite amie peut être beaucoup plus intelligente que moi, ce que je trouve très attirant. “

Si elle est aussi aventureuse et romantique, alors Luca est heureuse: «J’ai besoin des deux et je cherche une femme qui puisse prendre l’initiative. Bien sûr, la romance ne peut pas manquer dans une relation. “

Ce sont ses forces et ses faiblesses

Luca dit de lui-même: «Malheureusement, je suis parfois un peu paresseux quand il s’agit de certaines obligations, comme le traitement des factures, c’est une très mauvaise habitude. Ma meilleure qualité est que j’essaie toujours de tout voir de manière positive. “

Et plus loin: «Ma réputation n’est certainement pas très bonne, car je viens d’un petit endroit où tout le monde connaît tout le monde. J’aime faire la fête, je suis détendu et ouvert et ça ne se passe pas toujours bien. “

Il aime les femmes du sud

Des saisons précédentes de «Love Island», il aimait mieux Melissa et Samira, car il dit: «Je deviens faible avec les femmes du sud, un peu foncées.

Sinon, la première impression doit être juste: «Bien sûr, la première impression concerne toujours l’optique, mais sans charisme et sans grand caractère, c’est difficile. Je pense que Mila Kunis et Megan Fox sont de belles femmes. “

C’est sa devise

En général, Luca vit selon la devise: «Vivre et laisser vivre. Un partenariat est là pour se soutenir et il n’y a pas de répartition des rôles pour moi. “

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août à 20h15 et à partir du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles pendant sept jours sur TVNOW.