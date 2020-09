“Love Island”: la grenade Aurelia plante le premier couple

31/08/2020 21h35

Ce soir, la nouvelle saison “Love Island” a commencé. Après la formation des premières paires, la brève harmonie a été immédiatement détruite par un nouveau venu.

Après que tous les Islanders aient pu se renifler, la première cérémonie d’accouplement a eu lieu et la modératrice Jana Ina Zarrella explique: «Cela ouvre notre première cérémonie d’accouplement. Réfléchissez bien. Vous pouvez avancer pour chaque garçon qui vient à nous. “

Ce sont les premiers couples

Luca et Melina

L’animateur Luca est le premier insulaire masculin à s’installer dans la villa. Aucune des femmes islandaises n’a fait un pas en avant. Luca a le choix et choisit Melina, qu’il trouve immédiatement la plus sympathique. Melina est prudente au début. Les deux se rapprocheront-ils?

Marc et Géraldine

Marc entre dans la villa. Ici aussi, aucun insulaire n’apparaît au départ. Géraldine a tout de suite attiré son attention et l’étudiante de 25 ans a donc opté pour elle. Marc ne rentre pas dans le programme de proies de Géraldine, cependant, «Pas mon type», murmure-t-elle pendant la cérémonie d’accouplement. Marc s’est-il rendu service avec la décision?

Joshua et Chiara

Joshua est le suivant. Chiara fait un pas en avant. Joshua est rayonnant. “Quelqu’un doit faire le premier pas”; alors la blonde rayonne. «J’aime son charisme et je trouve très sympathique qu’il fasse beaucoup de sport». Rencontre! Joshua choisit également Chiara.

Henrik et Anna

Enfin, Henrik arrive à la villa. “Il n’est jamais tombé amoureux”, a annoncé Jana Ina Zarrella aux étudiants. Anna s’avance. Henrik semble heureux car il court droit vers la blonde. Le deuxième match! «J’aime ses tatouages ​​et sa silhouette athlétique», dit joyeusement Henrik.

Aussi intéressant:

Une nouvelle grenade est ajoutée

Mais après que les couples se soient retrouvés et se soient rapprochés, Jana Ina annonce une surprise aux insulaires. La grenade Aurelia (23 ans) attend le premier rendez-vous chaud dans la villa et peut plus tard décider avec quel Islander elle veut être en couple.

Aurelia ne manque pas cette opportunité et semble très bien s’entendre, notamment avec Henrik. Les conversations avec lui deviennent très intimes.

Entretien profond avec Henrik

En fait, Anna et Henrik se sont bien entendus et se sont câlins le premier soir. Mais Granate Aurelia a aussi son œil sur l’étudiante blonde: «Je t’ai vraiment remarqué», le gérant de l’hôtel entame une conversation avec Henrik. «Vous avez quelque chose dans les yeux! Vous en avez l’air si cruel. Vous avez aussi un rire honnête! “

Le discours profond suit son cours. «Je ne sais pas si je ne peux pas m’ouvrir», révèle Henrik. «Bien que je sois une personne ouverte et comme je le suis maintenant avec vous, nous pouvons déjà avoir des conversations profondes. Mais je ne sais pas, ça n’a tout simplement pas eu ce boom! “

Anna n’a plus de couple

Aurelia, d’autre part, a apparemment fait un boom. Le soir, elle doit décider quel Islander elle aimerait avoir pour le couple: «Je choisis l’homme que je choisis parce que j’ai remarqué que quelque chose m’a vraiment flashé en lui parlant. C’était juste très profond. C’est pourquoi j’ai choisi Henrik! “

Anna est donc de retour sans partenaire.

“Love Island – hot flirts and true love”, diffusé le lundi 31 août à 20h15 et du 1er septembre tous les lundis au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.