«Love Island» Jour 8: Joshua vole, Aurelia jure et un couple se sépare

08.09.2020 à 19h32

Ce soir aussi, les choses continuent de manière explosive: une violente tempête se prépare dans la villa « Love Island », car il y a du bœuf entre Aurelia et Henrik – encore une fois.

Tout d’abord, cependant, il est nécessaire de parler avec Joshua et Chiara, également connus sous le nom de Ken et Barbie. Chiara cherche la conversation et cela se termine par des larmes, pour Joshua.

Chiara trace une ligne

« Je pense que tu es génial! Vous êtes un gars formidable, cher, gentil. Mais il me manque quelque chose. Quelque chose où je peux dire que je suis assez pour une relation. Je ne veux pas te donner l’impression de te retenir. Nous sommes maintenant découplés. C’est le jeu », commence Chiara Josua dans la matinée, que les mots clairs ont frappé de manière complètement inattendue et dure.

Joshua pleure

D’abord recueilli, Joshua s’effondre peu de temps après: «Chiara vient de terminer. Je les ai vraiment aimés. Maintenant, je suis le premier à pleurnicher ici! Mais je ne cours pas après elle maintenant, je préfère rentrer à la maison! «

Tim et les autres garçons essaient de réconforter Joshua. Mais l’abandonné ne descend pas vraiment: «Ce n’est pas normal. Je la connais depuis sept jours. Comment quelque chose peut-il se développer en sept jours que je suis ici en feu? «

Henrik cherche la conversation

Entre-temps, Henrik a probablement vérifié qu’il ne se comportait pas correctement envers Aurelia après l’arrivée de Granate Nathalia. Il cherche une conversation avec son couple et n’a aucune idée:

«J’ai seulement découvert qu’il fallait aller dans la suite privée. Je ne savais pas que tu devais dormir là-bas et je ne savais pas qu’on pouvait te parler là-bas. «

Aurelia est folle

Aucune excuse pour Aurelia. Elle est vraiment en colère: «Tout le monde nous a parlé, sauf vous! Je t’ai vu, tu ne m’as pas apprécié d’un seul coup d’œil. «

Chiara verse alors encore plus d’huile dans le feu ardent d’Aurelia: «Il y avait quelques phrases de lui qui n’étaient pas si chaudes envers toi. Par exemple, qu’elle est dix sur dix, qu’il a la chair de poule quand elle est entrée et qu’elle serait la plus jolie et la plus chaude ici! »Aurelia explose:« Mec, quel pisser!

Était-ce avec Aurelia et Henrik et le deuxième couple s’est-il séparé ce soir-là? « Love Island – flirts chauds et vrai amour », diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.