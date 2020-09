“Love Island” Jour 5: Nouveaux couples et le premier doit partir

04.09.2020 23h20

Il s’est passé beaucoup de choses le jour 5 de “Love Island”. Il y a de nouveaux couples et le premier insulaire a déjà dû quitter le spectacle.

La cérémonie de jumelage d’aujourd’hui crée non seulement de nouvelles constellations de couple, mais apporte également un mouvement surprenant. Pia doit être le premier insulaire à quitter “Love Island”. Pour Cathy Hummels, la cérémonie de jumelage était quelque chose de très spécial: «Vous pouvez dire que de vraies émotions se développent», a déclaré la modératrice. Ce sont les nouveaux couples:

Tim et Melina

Granate Tim choisit Melina en tant que couple, qui est très heureux de la décision. Le nouveau venu dans le groupe a gardé un œil sur l’élève athlétique dès le départ. Tout le monde est content pour le nouveau couple, seul Luca semble très tendu, il se soucie toujours de Melina.

Aussi intéressant:

Joshua et Chiara

Le voyage d’amour pour “Barbie et Ken” se poursuit. Joshua est époustouflé par l’éclat de Chiara. Les premiers papillons volent déjà ici. Avec des compliments et des mots doux «Quand je te vois, le soleil se lève pour moi», le jeune de 24 ans se catapulte droit dans le cœur de la blonde sexy.

Marc et Anna

Vous pouvez enfin le rendre officiel! Marc choisit Anna comme son couple. «Avec toi, je peux être qui je suis», annonce le mannequin lors de la prise de décision. Anna la remercie Marc d’un baiser. Le joli couple peut enfin dormir ensemble dans un lit.

Henrik et Aurelia

Henrik choisit Aurelia. Il aime les conversations en profondeur avec la beauté chic. Aurelia est également heureuse de la décision. Elle aimerait connaître encore plus Henrik et passer du temps avec lui.

Luca et Geraldine

Luca fait la cérémonie d’accouplement pour créer. Il aurait aimé voter pour Melina, mais ne veut pas la presser. La décision est très difficile pour lui. Nerveux et tendu, il choisit finalement Géraldine. «Si j’autorise une personne à le faire, c’est Géraldine», dit Luca. Geraldine est super contente de ne pas avoir à y aller et remercie Luca. Mais le couple de but peut-il vraiment devenir amour?

Pia doit quitter la villa

Le rendez-vous entre Pia et Luca s’est bien passé, mais lors de la cérémonie de jumelage, Luca choisit Géraldine. «Cela ne devrait tout simplement pas être! Je suis un peu déçu et j’aurais aimé avoir la chance de vraiment connaître un autre homme. Aucun des garçons qui sont dans la villa en ce moment n’était là non plus. Mais peut-être que M. Right aurait emménagé … », dit Pia déçue quand il est clair qu’elle doit quitter la villa en tant que célibataire.

Deux nouvelles grenades arrivent

Mais avec «Love Island», vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite. Dimanche, ce sera deux fois plus excitant, car deux nouvelles grenades mâles emménagent dans la villa d’amour. Max et Giulio mélangent les couples nouvellement formés.

“Love Island – flirts chauds et vrai amour”, diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.