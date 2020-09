«Love Island» Jour 4: Pia et Geraldine sont toutes les deux ravies du nouveau venu Tim

03.09.2020 20h15

Jour 4 à “Love Island”: Enfin, il y a une réserve d’hommes dans la villa. Granate Tim emménage et les deux femmes célibataires, Géraldine et Pia, espèrent enfin trouver un couple.

Mais dans quel type est Tim? Pia est blonde, Géraldine est brune et élégante. Il a l’embarras du choix. Mais est-ce que Pia et Geraldine aimeront Tim?

«Nous avons besoin d’un vrai homme?

«Je n’ai pas besoin d’un chien de compagnie, j’ai besoin d’une femme avec sa propre tête», décrit Granate Tim. Avant qu’il puisse emménager dans la villa, les utilisateurs ont décidé qu’il pouvait rencontrer Pia et Geraldine pour un rendez-vous. L’étudiant de 23 ans veut immédiatement savoir comment se passe la situation dans la villa.

«Nous sommes six filles et quatre garçons et ils sont très, très inclinés en arrière et très confiants. Nous manquons définitivement d’un peu de tempérament. Nous avons besoin d’un vrai homme », résume Pia. Tim donne de l’espoir: “Je ne vous décevrai certainement pas!”

Pia et Geraldine sont en feu

Après la date, c’est clair: Pia et Géraldine sont en feu. Déjà à la date, Géraldine se donne beaucoup de mal: “De tous les hommes, vous êtes celui qui m’intéresse le plus.”

Pia n’en est pas moins en feu: “Tim est quelqu’un pour qui il vaut la peine de se battre!” Mais il y a encore d’autres beautés qui attendent dans la villa le séduisant Tim. Et la concurrence masculine ne dort jamais non plus. Joshua le dit clairement: “Éloignez-vous de ma Barbie”. Que les jeux de couple commencent …

C’est comme ça que ça se passe avec les autres

Pendant ce temps, Melina et son Luca vivent du stress: Melina ne passe pas une bonne journée, elle est agacée et les choses ne vont pas bien avec son couple Luca non plus. Les deux ne surfent pas vraiment sur une vague.

Contrairement à Luca, elle peut s’ouvrir à Marc. «C’est trop pour moi. Je suis vraiment énervée », dit Melina en larmes. Elle pense que Luca n’est tout simplement pas honnête. “Si quelque chose me dérange, je ne veux rien avoir à voir avec ça.”

Les fronts durcissent. Luca se plaint également à Marc: «Je veux lui parler, alors elle dit, je vais aller chercher un café. Puis elle va discuter avec vous. Je me sens arnaqué! “

Le défi

Il sera bien sûr joué à nouveau. Anna lit les règles à voix haute: «Le défi d’aujourd’hui concerne vous et vos bottines! Acclamations et anticipation de tout le monde. Du tout? Non! Henrik spécule: “Cela signifie que nous nous asseyons et regardons les filles!”

Il n’a pas complètement tort avec ça. «Insulaires, vous avez maintenant une autre chance de montrer aux garçons ce qu’ils manqueront s’ils vous laissent aller à la prochaine cérémonie d’accouplement»; Luca commence à lire les règles du défi dans le «Booty Camp». «Aujourd’hui, il y a un parcours qui vous attend que vous devez conquérir le plus sexy possible. Parce qu’à la fin, les garçons peuvent décider qui est la «fille la plus sexy de l’île». La meilleure chose: vous pouvez choisir un insulaire que vous pourrez embrasser à la fin! Les filles, réfléchissez bien aux insulaires que vous voulez particulièrement convaincre et faites un effort – car quiconque n’est pas convaincu doit bientôt quitter l’île. »

Comment le jeu se termine, aujourd’hui sur “Love Island – flirts chauds et vrai amour”, diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.