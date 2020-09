“Love Island” Jour 4: Le bœuf entre Melina et Luca atteint son paroxysme

09.03.2020 23h50

Le bœuf entre Melina et Luca devient de plus en plus aigu et menace de s’intensifier. Luca essaie de clarifier la situation.

Luca est toujours à la recherche d’une conversation avec Melina, mais elle lui échappe constamment. Lorsque les deux s’asseyent à nouveau pour une autre conversation, la situation devient critique.

Luca ne comprend pas le problème

“Je dois dire honnêtement, tu m’as un peu ennuyé aujourd’hui, tu n’as pas remarqué?” Accuse Melina Luca, qui ne comprend pas du tout quel est le problème et qui veut en fait juste attirer l’attention de son couple. «Mon intérêt pour vous n’a pas changé», admet le jeune homme de 24 ans.

Aussi intéressant:

Melina le rejette

«C’est aussi quelque chose qui m’ennuie. Ce sentiment, quand quelqu’un attend quelque chose de moi, est vraiment difficile pour moi. J’ai besoin de temps pour moi et ensuite je viens vers toi. Je ne peux pas le forcer maintenant », dit Melina. Il attend en vain une réponse sur ce qui est arrivé à Melina.

Les grenades donnent le plein régime à la date

Un rendez-vous romantique au bord de la piscine, deux grenades chaudes et des insulaires à la recherche d’un grand amour – l’heure des rendez-vous! Granate Pia a peur de devoir quitter la villa prématurément. Les nouvelles sont utiles pour un rendez-vous romantique. Le jeune homme de 25 ans attrape l’animateur Luca et flirte agressivement avec lui lors d’un rendez-vous.

Bien que Luca soit couplé avec Melina, il apprécie beaucoup la soirée avec la blonde. Est-ce suffisant pour rompre avec Melina lors de la prochaine cérémonie d’accouplement et donner une chance à Pia? Le nouveau venu Tim a choisi Melina pour la date. Il aime vraiment Melina et il le lui montre aussi.

Qui doit partir

La choisira-t-il lors de la prochaine cérémonie d’accouplement et cela signifie-t-il la fin entre Luca et Melina? Mais qui restera célibataire et devra peut-être quitter l’île de l’amour?

“Love Island – flirts chauds et vrai amour”, diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.