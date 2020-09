“Love Island” Jour 3: Premiers baisers et caresses au lit

02.09.2020 23h36

Avec «Love Island», les choses sont à nouveau chaudes. Surtout entre Marc et Anna il y a beaucoup de crépitements.

Alors que les femmes célibataires du nouvel épisode s’inquiètent de savoir si quelqu’un devra quitter la villa de sitôt, Anna a des inquiétudes complètement différentes. Chaque jour, elle se sent plus attirée par le charmant insulaire Marc.

D’abord tu câlins et ensuite tu t’embrasses

Puisque l’étudiant et le commis ne sont pas un couple, ils ne sont pas autorisés à partager un lit dans la chambre. Alors Marc laisse le lit double à son couple Géraldine et prépare une place pour dormir sur le canapé du salon. Au début, Anna est timide et ne veut pas coucher avec lui là-bas. Le jeune homme de 24 ans veut attendre que les deux soient officiellement en couple et aient leur propre lit double. Mais alors Anna se blottit contre Marc. Dès que la lumière est éteinte, il y a un tendre et sincère baiser de bonne nuit …

Aussi intéressant:

Demain sur «Love Island»: Granate Tim sauvera-t-il Pia ou Geraldine?

Les célibataires Géraldine et Pia réfléchissent beaucoup: sans couple, elles sont menacées de quitter la villa. Mais peut-être que le nouvel insulaire Tim la sauvera d’un éventuel déménagement hors de la villa? Pour ce faire, l’étudiante de Sindelfingen doit bien sûr aimer l’une des deux filles. Blonde ou brune – à quoi devrait ressembler la femme de rêve de Tim?

Tim est ouvert à tous les types de femmes

«Je n’ai pas de type particulier de femme que je préfère. Il est important pour moi qu’une femme soit apparemment soignée et sportive. Je suis ouvert à m’amuser avec tout le monde et pourtant j’aime avoir des conversations approfondies. Je pense que mon apparence va aussi très bien avec «Love Island». Je suis définitivement prêt pour un grand amour. Je suis célibataire depuis deux ans maintenant et bien sûr, ce serait bien de retomber amoureux. “

Alors il veut gagner les chaînes islandaises pour lui-même

Et comment Tim veut-il rendre les insulaires fous? «En étant simplement moi-même, en faisant rire les femmes et en ayant l’air bien.» Quels Islanders les utilisateurs de l’application «Love Island» ont-ils choisis pour un rendez-vous avec Granate Tim? Comment les autres réagiront-ils à Tim lorsqu’il emménagera dans la villa?

Géraldine et Pia se jettent-elles juste à son cou? Et la grenade va-t-elle vraiment s’accoupler avec l’une des femmes célibataires à la fin? Demain 3 septembre 2020 sur “Love Island” (22h15 sur RTLZWEI)