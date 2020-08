“Love Island”: Henrik ne dit pas “non” au sexe dans la villa

28.08.2020 21h31

La nouvelle saison de “Love Island” démarre lundi soir et Henrik est l’un des quatre hommes qui espère un grand amour.

Henrik a 23 ans et vient de Cologne. L’étudiant dit de lui-même: “Ce qui fait de moi un insulaire parfait, c’est que je suis un gars intelligent et drôle qui peut impressionner et divertir les gens et j’espère que je divertirai la bonne femme à Love Island.”

Il veut une femme aventureuse

«J’ai besoin d’aventure dans une relation et j’aime faire du saut à l’élastique avec ma copine ou quelque chose comme ça», explique Henrik. Mais il ajoute: “Une certaine dose de romance ne doit pas manquer.”

Il veut aussi une femme qui le soutiendra: «La loyauté, l’honnêteté et la solidarité sont importantes pour moi. Pour moi, cela fait partie du processus de se pousser et de se soutenir mutuellement. “

Tout peut arriver

S’il y a une dame dans la villa “Love Island” qui aime Henrik, il n’exclut pas la possibilité d’avoir des relations sexuelles. Même au premier rendez-vous, il est ouvert à tout:

«Je n’ai pas de no-go. Je laisse tout venir à moi et si ça va, alors ça va. Je trouve cela difficile à évaluer, mais je pense que tout est possible. “

Voilà comment il devrait être

Henrik n’est pas optiquement déterminé, mais il a une idée claire de ce que devrait être la bonne: “Avec des femmes au grand charisme, qui sont peut-être un peu dominantes et qui ont du feu, je deviens faible.”

Il dit aussi que les regards viennent en second pour lui: «Le charisme m’attire définitivement plus chez les femmes. L’apparence vient en second. “

Pas de patate de canapé

Henrik trouve les femmes paresseuses absolument mauvaises: “Je suis un gars actif qui aime beaucoup faire et je m’attends à ce que mon partenaire l’accompagne et ne s’assoie pas simplement sur le canapé.”

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août, à 20h15 et du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche, à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles pendant sept jours sur TVNOW.