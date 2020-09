« Love Island »: Henrik est déchiré entre Aurelia et Nathalia

07.09.2020 23h20

Il y avait une réserve de femmes et quel genre de personne: Granate Nathalia est nouveau dans la villa et a immédiatement jeté un sort à tous les hommes. Les autres filles sont radiées.

«Le tirage de la grenade, la performance était incroyable», admet Joshua. Complètement époustouflés par la beauté brésilienne, les gars accueillent le nouveau venu.

Un rendez-vous à quatre

Elle n’est d’ailleurs pas longtemps tourmentée: Nathalia peut choisir trois insulaires chauds avec qui elle aimerait passer son premier rendez-vous. Les plus chanceux sont Max, Luca et Henrik.

Luca attire l’attention de Granate Nathalia, c’est pourquoi l’employé de production de 27 ans veut mieux le connaître. «J’ai choisi Max parce qu’il m’a dit clairement qu’il pense que je suis génial et intéressant. Et Henrik m’a aussi montré qu’il était intéressé. C’est pourquoi j’ai choisi les trois d’entre eux », explique Nathalia.

Aussi intéressant:

Nathalia demande aux garçons

Nathalia va droit au but et veut savoir comment les garçons gèrent la jalousie. Max est sorti: « Ce n’est pas pour moi, je m’en vais tout de suite! » Nathalia, qui est plus jalouse, avoue: « Ok, alors je pense que je me trompe avec toi ».

Nathalia met Henrik sur la dent dès le début du rendez-vous et veut savoir: «Tu es déjà amoureux?» Le cœur sur la langue, l’élève explique qu’il a déjà un couple avec Aurelia et qu’il est très satisfait. «Je peux avec elle parler de tout et aussi m’ouvrir d’une certaine manière. Mais je suis définitivement prêt à en connaître d’autres », fait un clin d’œil Henrik à Nathalia.

Henrik s’extasie sur Nathalia

«Une femme doit juste m’attraper avec ses yeux et avoir ce certain quelque chose. Peu de femmes en ont et c’est aussi la raison pour laquelle je ne suis jamais tombée aussi profondément amoureuse ».

Est-ce Nathalia qui a vraiment conquis son cœur pour la première fois? «Elle communique avec ses yeux, peu de gens peuvent le faire», s’enthousiasme Henrik

« Love Island – flirts chauds et vrai amour », diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.