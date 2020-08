“Love Island”: Geraldine aime les mauvais garçons comme 6ix9ine et Lil Pump

29/08/2020 13h00

La nouvelle saison “Love Island” est dans les starting-blocks et Géraldine fait partie des femmes qui espèrent une aventure ou même un grand amour. Trouvera-t-elle quelque chose ici?

Geraldine, 24 ans, vient de Bergheim près de Cologne et est à la recherche d’un grand amour sur «Love Island». La belle étudiante veut être conquise – avec beaucoup de romance: “Je suis une personne émotionnelle et j’ai besoin de romance dans une relation.”

Geraldine est à la recherche du grand amour sur “Love Island”

En matière de romance, Géraldine a des idées très claires: «J’adore quand on est en vacances ensemble, par exemple, aller se promener sur la plage et profiter de la soirée sur une couverture».

Dans l’ensemble, la beauté brune semble être une personne au ventre plus spontanée. Elle se décrit comme ouverte, facile à vivre et «prête à s’amuser».

“Je ne suis pas ‘zéro huit quinze!'”

Néanmoins, Geraldine a assez confiance en elle et veut se démarquer des autres filles de “Love Island”: “Je ne suis pas” zéro huit quinze “”. La femme de Bergheim se classe très bien avec son style dans le classement de l’attractivité. “Mon style est trop exagéré pour certaines personnes, mais je me donnerais un 10.”

Elle évalue son effet sur le monde masculin avec une confiance en soi similaire: «Je dirais que je la rends folle avec ma façon de jouer aux jeux. Parfois, les hommes ne savent pas où ils en sont avec moi et cela les irrite encore plus. “

“Tu ne peux pas faire plus que s’embrasser!”

Géraldine semble aimer les vrais mauvais garçons – du moins en termes de look – parce que «je pense que 6ix9ine et Lil Pump sont sexy». La jolie étudiante aime particulièrement les Latinos, comme elle le révèle: «Je deviens faible avec les Latinos. J’aime juste la manière de confiance de ces hommes. “

Les hommes doivent apporter le bon mélange de muscle et de charisme, car trop musclé n’est pas son truc, comme elle le dit. Pour Géraldine, ses limites sont tout aussi claires sur “Love Island”: “On ne peut pas faire plus que s’embrasser!”

Il n’y a pas non plus de sexe lors d’un premier rendez-vous en privé

Mais aussi en privé – sans les caméras – la jeune femme de 24 ans se décrit comme peu révélatrice sur les rendez-vous: «Je ne suis pas quelqu’un qui a des relations sexuelles lors d’un premier rendez-vous. Un baiser, c’est bien, mais c’est tout. “Ouais, ce serait réglé …

“Love Island – hot flirts and true love”, lundi 31 août, à 20h15 et du 1er septembre toujours du lundi au vendredi et dimanche, à 22h15 sur RTLZWEI.