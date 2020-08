“Love Island”: ces célibataires féminines sont là

25/08/2020 09h05

A partir du 31 août, il y aura une nouvelle saison de “Love Island – flirts chauds et vrai amour”. Entre autres, ces célibataires féminines seront là.

“Love Island – flirts chauds et vrai amour” commence une nouvelle ronde. À partir du 31 août, les téléspectateurs peuvent regarder les insulaires de Majorque à la recherche de flirts ou d’un grand amour. Il est maintenant clair quelles femmes feront partie de la fête …

Ce sont les insulaires

Anna (24 ans), une employée de Dortmund, cherche apparemment plus qu’un flirt dans l’émission télévisée: «Je suis tout à fait prête pour le grand amour et j’aimerais enfin avoir à nouveau des« papillons dans le ventre ».» Aurelia (23 ans) de Francfort, directrice de l’hôtel Main explique à l’avance: “Ma meilleure fonctionnalité est tout sur moi, le package global.” Il y a aussi l’étudiante Chiara (23 ans) d’Eckental, qui dit d’elle-même: “Je ferai ce que je commence!”

«Je ne suis pas ‘zéro huit quinze’!», Promet l’étudiante Géraldine (24 ans) de Bergheim avant le début du spectacle. Melina (23 ans), future étudiante de Cologne, estime que sa «manière ouverte et mon sourire» rendent les hommes «fous». Et Pia (25 ans), une employée de Cologne, prévient le public: “Si mon couple dans la villa accorde plus d’attention à un autre insulaire que moi, je peux devenir jaloux.”

C’est de ça que parle l’émission

La quatrième saison “Love Island – hot flirts and true love” se déroule le lundi 31 août à 20h15 et du 1er septembre du lundi au vendredi et le dimanche à 22h15 sur RTLzwei avec Jana Ina Zarrella (43) en tant que modérateur. Les hommes et les femmes célibataires passent quatre semaines à chercher le bon partenaire. Pour ce faire, ils emménagent dans une villa à Majorque et se réunissent pour former des couples. En fin de compte, au mieux, ils sortent du spectacle en couple. Le couple gagnant peut s’attendre à 50 000 euros en finale (28 septembre).

(hub / spot)