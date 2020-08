«love Island»: Ce Sont Les Comptes Instagram Des Hommes

26/08/2020 21h30

La nouvelle saison de “Love Island” démarre dans quelques jours et après l’annonce des premiers célibataires féminins mardi, c’est maintenant au tour des hommes.

Ces quatre hommes sexy et affamés d’amour sont heureux de faire connaissance avec les filles et les téléspectateurs en ont également pour leur argent visuellement. Ce sont Henrik, Josua, Luca et Marc.

Henrik

Henrik a 23 ans et vient de Cologne. L’étudiant veut une petite amie, mais il explique aussi à RTLZWEI: “Jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé de femme qui m’ait vraiment époustouflé.”

Compte Instagram: www.instagram.com/henrik_stoltenberg/

Abonnés (au 26 août): 2253

Joshua

Josua est étudiant et Waghäusel et a 24 ans. Il sait qu’il est bien accueilli par les filles et il y a une raison bien précise à cela: “Avec mes manières charmantes, je rends les filles folles!”

Compte Instagram: www.instagram.com/josua_loveisland2020

Abonnés (au 26 août): 782

Luca

Luca de Geestland a 24 ans et travaille comme vendeur automobile. Luca veut exciter les autres candidats car il dit de lui-même: “Je suis toujours de bonne humeur et je répand beaucoup de bonne humeur, ça fait de moi un insulaire parfait.”

Compte Instagram: www.instagram.com/luca.wetzel96/

Abonnés (au 26 août): 1300

Marc

Le beau Marc a 25 ans et travaille comme mannequin. Quand il n’est pas devant la caméra pour les tournages, il étudie. Il décrit ainsi la femme de ses rêves: «Si elle est ouverte, douce, positive, souriante et active dans le sport, je deviens faible.

Compte Instagram: www.instagram.com/marcz_instagraem

Abonnés (au 26 août): 66

«Love Island – flirts chauds et véritable amour»: le lundi 31 août à 20h15 et du 1er septembre, du lundi au vendredi et le dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.