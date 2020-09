“Love Island”: Barbie Chiara doute de son Ken Josua

02.09.2020 à 20h09

Jour 3 à “Love Island”: Pour le moment, il y a encore un surplus de femmes dans la villa et les femmes reçoivent beaucoup trop peu d’attention, du moins elles le pensent.

Les femmes islandaises reconnaissent que les hommes ne leur prêtent pas suffisamment d’attention et doivent travailler plus dur pour connaître toutes les femmes.

Les filles doutent des garçons

«Je ne sais pas si elles sont toutes réelles», doute Aurelia, également à propos d’Henrik, «Nous avons eu une bonne conversation, mais je ne suis pas stupide! C’est dommage, tant de paix, de joie, de crêpes! “

Géraldine est certaine: “C’est vraiment faux!”. Même Chiara n’est pas sûre de Joshua. Est-il vraiment sérieux? Habituellement, les garçons ne sont pas si mignons, affectueux et fidèles: «C’est pourquoi j’ai peur aussi. J’ai peur qu’il ne le fasse que pour se protéger ici », admet Chiara et les larmes coulent directement de la blonde.

Chiara doute

«Je ne sais pas s’il s’intéresse vraiment à moi ou s’il veut être en sécurité. Je ne me sens pas comme quelqu’un qui mène une tactique! ». Cela crée de la confusion chez les hommes. Parce qu’en fait, les filles devraient aimer si elles ne concentrent leur attention que sur leurs couples. Et les filles ne peuvent-elles pas approcher les hommes aussi?

Un nouvel homme arrive

Cependant, l’espoir approche sous la forme d’une grenade mâle. Qu’un nouveau arrive est clair. Devant la porte de la villa, il y a des pièces de puzzle d’une photo de Tim. La joie parmi les femmes ne pouvait pas être plus grande. Mais à quoi ça ressemble?

Même si seul le coffre est visible à travers le puzzle, Géraldine en est déjà sûre et revendique le nouveau: «Exactement mon type d’homme: les tatouages, le marron interdit. J’adore déjà son style. J’espère aussi qu’il m’aime. »Mais il y a toujours Pia. Peut-être que Tim préfère les blondes. Joshua partage également l’inquiétude: “En tant que Ken, j’ai un peu peur pour ma Barbie.”

Message de Jana Ina

Déjà après le premier épisode “Love Island” il y avait un choc pour les insulaires. La modératrice Jana Ina Zarrella a été infectée par le virus corona et ne revient plus et sera remplacée par Cathy Hummels. Maintenant, il y a un message vidéo d’elle:

«J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous aujourd’hui. Malheureusement, je ne peux pas vous rendre visite dans la villa pendant les prochains jours. Mais un de mes chers collègues interviendra et la prochaine cérémonie d’accouplement sera sûre et cela peut arriver beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez! Parce que sur Love Island, vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite. Mais une chose est sûre: seuls ceux qui sont ici en couple ont un avenir avec nous. Quiconque est célibataire sort plus vite que vous ne le pensez! A très bientôt!

“Love Island – flirts chauds et vrai amour”, diffusé du lundi au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont disponibles gratuitement sur TVNOW pendant sept jours après la diffusion – ensuite dans la zone PREMIUM. Tous les épisodes de la troisième saison sont également disponibles dans la zone premium sur TVNOW.