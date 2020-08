«Love Island» 2020: c’est la villa – la vidéo!

31.08.2020 à 18h09

L’attente est terminée: à partir d’aujourd’hui, les insulaires affamés d’amour emménagent dans une villa de rêve à Majorque pour trouver l’homme ou la femme de leurs rêves!

Les soi-disant insulaires sont prêts pour un nouvel amour, un été inoubliable ou à la fin tout simplement impatients de faire carrière à la télévision. Qui sait cela exactement? L’excitation monte car ce soir, ils se retrouveront pour la première fois.

Ici, nous avons les premières photos de la villa avec jardin – le centre tâtonnant de l’extraordinaire spectacle du dôme.

Love Island: ce sont les comptes Instagram des filles

Jana Ina Zarrella dirige le spectacle

La finca de “Love Island” est située dans le nord-est de l’île – très proche des villes de Santa Margalida, Can Picafort, Son Serra de Marina et la baie d’Alcúdia n’est pas loin. La finca de 350 m², un jardin avec piscine, cheminée, bar extérieur et pavillon sont situés sur un terrain de 3500 m².

La modératrice Jana Ina Zarrella dirige la première cérémonie d’accouplement. Les étincelles vont-elles bientôt voler ou y aura-t-il aussi des déceptions?

Aussi intéressant:

Les spectateurs ont leur mot à dire

Un groupe de célibataires aventureux vit un été légendaire plein de rencontres passionnantes et peut-être de flirts étincelants dans une villa de luxe. Qui trouvera le rendez-vous de ses rêves ou même le véritable amour et obtiendra la chance de 50 000 euros? Et qui se démarque de telle manière qu’ils se retrouvent sur les listes de distribution de diverses autres émissions de télé-réalité, telles que “Celebrity Big Brother” ou le camp de la jungle?

Enfin, le public a son mot à dire, car il peut influencer considérablement ce qui se passe via l’application interactive Love Island.

À propos: les candidats étaient en quarantaine pendant deux semaines avant le début et répondent ainsi aux exigences en temps de pandémie.

Format de conversation d’accompagnement

Avec «Love Island – Aftersun: The Talk», les téléspectateurs sont à nouveau guidés à travers tous les moments forts de la villa d’amour immédiatement après la diffusion. Ce nouveau format TV sera présenté par Cathy Hummels et Jimi Blue Ochsenknecht. Trois fois par semaine, les deux regardent les coulisses et parlent des derniers événements. “Love Island – Aftersun: The Talk” sera diffusé exclusivement à la télévision pour la première fois: tous les mardis, jeudis et dimanches après “Love Island”.

«Love Island»: ce sont les comptes Instagram des hommes

Temps d’antenne de “Love Island”

“Love Island – hot flirts and true love”, diffusé le lundi 31 août à 20h15 et du 1er septembre tous les lundis au vendredi et dimanche à 22h15 sur RTLZWEI.

Les épisodes sont disponibles gratuitement sur TVNOW pendant sept jours après leur diffusion – ensuite dans la zone premium. Tous les épisodes de la troisième saison sont également disponibles dans la zone premium sur TVNOW.