Love Is Blind Saison 2: Date de sortie, distribution et plus encore

– Publicité –



Netflix a présenté Love Is Blind en février 2020. Peu de temps après sa sortie, la série est devenue un sujet brûlant. Depuis lors, Love Is Blind Saison 2 a été un sujet de conversation pour tous ses fans. Une nouvelle émission de rencontres/réalité présente les pods. Ces pods sont des pièces plus petites qui sont séparées les unes des autres par un mur.

Ces pods permettent à deux personnes de communiquer et de devenir potentiellement un match. Ils ne communiquent que par communication vocale. Ce fut un grand succès et il est temps de commencer à parler de Love Is Blind Saison 2.

Date de sortie

Nous pouvons exclure une sortie en 2021 si le tournage n’a pas commencé le L’amour est aveugle Saison 2. Cette fenêtre est fermée car il est trop tard dans l’année. Si la série tourne depuis un an, il y a encore de l’espoir pour une première en 2021. Peut-être même à temps pour être diffusée pendant les vacances.

On ne sait pas grand chose de la saison 2, il est donc possible qu’il faille attendre 2022 pour voir la saison 2. Si c’est le cas, L’amour est aveugle pourrait faire son retour près de son anniversaire de la saison 1 sur Netflix comme cadeau de la Saint-Valentin.

Jeter

Vanessa et Nick Lachey sont les hôtes. Ils continueront à animer l’émission la saison prochaine. Ils guideront les participants dans leur cheminement vers la recherche de l’amour. On ne sait pas encore quel sera le sort des candidats. La dernière saison a été produite à Atlanta entre octobre 2018 et novembre 2018. La nouvelle saison sera tournée à Chicago. Netflix a officiellement confirmé cette information. Netflix n’a encore publié aucune information sur la saison 3 ou le lieu de tournage.