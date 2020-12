«  Love & Hip Hop  »: Erica Dixon a déclaré que les gens «  souhaitaient la mort de ses enfants  » après avoir dit qu’elle ne les vaccinerait pas

Amour et hip hop La star Erica Dixon a provoqué une controverse majeure plus tôt cette année lorsqu’elle a donné des points de vue anti-vaccination sur les réseaux sociaux et a révélé qu’elle ne vaccinerait pas ses jeunes jumeaux. Pas trop longtemps après cela, elle a déclaré dans une interview que les gens «souhaitaient la mort de ses enfants» après que ses tweets controversés soient devenus viraux.

ATLANTA, GA – 05 janvier: personnalité de la télévision Erica Dixon assiste à «Grandir Hip Hop» Atlanta première au SCADshow le 5 janvier 2016 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Paras Griffin / FilmMagic)

Qui est Erica Dixon?

En tant que l’une des stars originales de Amour et hip hop: Atlanta, Dixon était l’un des principaux acteurs des saisons 1 à 4 de la série. Elle est revenue en tant que membre de la distribution pour les septième et huitième saisons de la série. Dans l’émission, la majorité des intrigues de Dixon ont tourné autour de sa relation avec son ex-petit ami, Lil Scrappy. Elle et le rappeur ont une fille ensemble, Emani. Son passage dans la série a également documenté la querelle qu’elle a eue avec la mère de Lil Scrappy, Momma Dee.

Quand elle était dans la série dans la huitième saison, son scénario tournait autour de la naissance de ses jumeaux, Embrii et Eryss. Les dernières saisons ont également vu sa querelle avec Lil Scrappy et son nouveau partenaire, Bambi, tout en résolvant les choses avec Momma Dee.

La polémique autour de ses déclarations

Dixon a alimenté la controverse pour la première fois en janvier lorsqu’elle a tweeté, «Mes jumeaux ont 8 mois maintenant. Je n’ai jamais été vacciné et je n’ai jamais été malade. »

Quand elle a commencé à avoir des réactions négatives, Dixon a doublé ses déclarations. «Les gens meurent chaque jour de plusieurs maladies [sic]. Vous réalisez que c’est 2020 et que les vaccinations sont une mesure préventive[s] dans l’espoir que le corps construise une immunité contre la maladie introduite dans le corps de l’enfant, » dit-elle.

Quelqu’un a dit que les enfants non vaccinés pouvaient rendre leurs camarades de classe malades à l’école, Dixon a continué à maintenir sa position. Dit-elle, «Les enfants vaccinés rendent aussi les gens malades. Le risque est le même et ils iront à l’école ordinaire.

Ce qu’elle a dit à propos de la réaction

Peu de temps après avoir attrapé la chaleur pour ce qu’elle a dit, Dixon a fait une interview avec The Jasmine Brand, parlant de la réponse à ses messages.

«Je ne savais vraiment pas que c’était un sujet si controversé. A chacun c’est son propre mais le mien ne sera pas vacciné », a-t-elle déclaré à la publication. «Et pour ceux qui disent des choses négatives et irrespectueuses – [it’s] hilarant. De toute façon, mes enfants seraient loin d’eux ou des leurs.

Dixon a déclaré qu’elle avait été vaccinée lorsqu’elle était enfant et qu’Emani avait également été initialement vaccinée. Mais, elle a dit que le père des jumeaux est végétalien et qu’elle est également devenue végétalienne et qu’ils ont commencé à envisager de ne pas vacciner les enfants. «Le père des jumeaux est végétalien», dit-elle. «Il est définitivement contre la vaccination des jumeaux. Je suis devenue végétalienne avant ma grossesse et tout au long de ma vie… J’ai fait des recherches et posé des questions en voyant leur pédiatre… Mes recherches ont consisté à lire sur les enfants vaccinés et non vaccinés, [and] comment cela les affecterait en ce qui concerne la garderie et l’école, les effets secondaires, les risques, etc. »

Dans l’interview, Dixon a déclaré que ses enfants pourront aller à l’école si une renonciation est signée. Elle a également déclaré que la vaccination des enfants était présentée comme un choix par le pédiatre.

«Chacun est libre de prendre sa propre décision en ce qui concerne ses enfants», a-t-elle poursuivi. «Nous devons apprendre à accepter de ne pas être d’accord sans manquer de respect. Surtout ceux qui souhaitent la mort de mes enfants parce qu’ils ne sont pas vaccinés. Je ne souhaiterais jamais la mort de l’enfant de qui que ce soit – vacciné ou non. Là encore, Internet donne du cœur à beaucoup de gens car ils n’oseraient pas dire la moitié de ce que cela me dit via les médias sociaux. »