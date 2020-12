«  Love & Hip Hop  »: au moins deux nouvelles retombées seraient à venir sur VH1 et une est confirmée

Après l’arrêt de la production en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le Amour et hip hop La franchise revient sur VH1 et il y aura de nouvelles retombées / promotions avec son retour. Le réseau a donné quelle est la première mise à jour sur la production de l’émission depuis Amour et hip hop: Atlanta a dû boucler la saison tôt alors que la pandémie balayait le monde.

Le premier spin-off est une série de retrouvailles

La première Amour et hip hop le spin-off est un spécial retrouvailles qui comprendra quatre parties. Il est intitulé Amour et hip hop: secrets débloqués et c’est la première fois que la franchise mettra en vedette des membres des quatre séries principales (Love & Hip Hop: New York, Love & Hip Hop: Atlanta, Love & Hip Hop: Hollywood et Amour et hip hop: Miami) ensemble.

Voici la description officielle du réseau: Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les acteurs emblématiques de Love & Hip Hop des quatre villes se réuniront virtuellement pour réfléchir à des séquences de casting inédites, des secrets dans les coulisses, des enchevêtrements désordonnés, des ruptures épiques et un retour sur les voyages les plus inoubliables et les drames non résolus de New York à Atlanta, en passant par Miami et Hollywood.

La spéciale en quatre parties est animée par Kendall Kyndall et a été enregistrée virtuellement. VH1 dit qu’il «donnera aux fans un regard exclusif sur les retrouvailles de Mendeecees avec Yandy Smith-Harris pour la toute première fois depuis leur sortie de prison. De plus, Ray J et la princesse Love se présentent ensemble pour discuter de leur situation actuelle et Erica Mena et Safaree Samuels s’ouvrent sur leurs difficultés relationnelles.

La première partie sera diffusée le 4 janvier à 20 h sur VH1 tandis que les autres seront diffusées à des dates qui n’ont pas encore été déterminées.

La programmation complète qui apparaîtra sur ‘Love & Hip Hop: Secrets Unlocked’

Amour et hip hop: secrets débloqués est dominé par les favoris des fans Amara La Negra, Cyn Santana, Erica Mena, Jonathan Fernandez, Karlie Redd, Mendeecees, Princess Love, Ray J, Safaree Samuels et Yandy Smith-Harris.

Il y aura également des apparitions de Bambi, Bobby Lytes, Kendra Robinson Kirk Frost, Mami Ana, Momma Dee, Rasheeda Frost, Rich Dollaz, Scrappy Shay Johnson, Sukihana, Trick Daddy et Yung Joc.

La série lance le retour de VH1 Amour et hip hop– les lundis à thème comme plus de spéciaux et les saisons de retour des spectacles seront de retour sur le réseau.

L’autre retombée rapportée

Nous savons déjà que d’autres promotions sont à venir, ainsi que les nouvelles saisons des émissions, mais il y a une autre retombée rapportée qui tournera autour du Amour et hip hop des couples. Cette nouvelle a été annoncée pour la première fois par Page Six.

Le spin-off verrait Ray J et Princess Love résoudre des problèmes dans leur mariage. On dit également qu’il présente Mendeecees Harris et Yandy Smith, Michael Blackson et Miss Yada, et Kirk et Rasheeda.