Love, Death & Robots : Volume 3, bande-annonce et liste des nouveaux chapitres

Presque un an après la sortie de la deuxième saison, Netflix vient de publier la nouvelle bande-annonce de la saison 3 de la série primée aux Emmy, »Amour, mort et robots : tome 3 ». Le court aperçu montre au public la nouvelle variété de mondes fascinants et thématiques que ce nouveau lot de chapitres aura, y compris un ancien lac envahi par des conquérants, une ruche extraterrestre et un monde peint en couleurs.

La série d’anthologies se penche également sur ses nouvelles techniques d’animation uniques dans chacun de ses épisodes, cette saison présentant neuf nouvelles histoires. On nous montre également comment les trois gentils robots de la saison 1 reviendront, avec un deuxième épisode dont on ignore jusqu’à présent s’il se connectera avec l’histoire racontée lors de sa première apparition.

En plus de la bande-annonce et des illustrations intrigantes, Netflix a également publié les titres des neuf épisodes et un bref synopsis pour chacun, faisant allusion aux aventures ou aux méfaits qu’ils contiendront. Lisez le synopsis complet de chaque épisode ci-dessous.

Épisode 1 : « Les trois robots : stratégies de sortie »

La première suite directe de Love, Death + Robots, de l’esprit du célèbre romancier de science-fiction John Scalzi. Le trio titulaire de droïdes hilarants revient pour une tournée vertigineuse étudiant les stratégies post-apocalyptiques de survie humaine avant que l’humanité ne soit finalement anéantie.

Épisode 2: « Bad Trip »

Un voilier de chasse au requin jable est attaqué par un crustacé géant dont la taille et l’intelligence n’ont d’égal que son appétit. Mutinerie, trahison et ventriloquie avec un cadavre… bienvenue à bord du premier long métrage de David Fincher en tant que réalisateur d’animation.

Épisode 3 : »Le même pouls de la machine »

Lorsqu’une expédition exploratoire à la surface de la lune Io se termine par un désastre, une astronaute doit se mettre en sécurité en traînant le corps de son copilote tout en utilisant des drogues potentiellement perturbatrices pour faire face à la douleur de ses propres blessures dans cet hommage époustouflant à la légende de la bande dessinée Moebius.

Épisode 4 : »La nuit des petits morts »

L’apocalypse est littéralement conçue dans un cimetière dans cette satire cinglante de zombies, qui commence par du sexe flagrant dans un cimetière et s’intensifie jusqu’à une invasion de morts-vivants partout, du centre-ville de Los Angeles au Vatican. C’est la fin du monde quand on y croque.

Épisode 5: » Équipe mortelle »

Jeunes, stupides et pleins de… sang, beaucoup, beaucoup de sang, une force de soldats américains alimentés en adrénaline et en rage de stéroïdes font face à un ennemi sans précédent, le résultat d’une expérience de la CIA qui était tout devient vraiment effrayant. Du réalisateur de Kung Fu Panda 2.

Épisode 6: » Essaim »

Une histoire de peur, de sexe et de philosophie sur la frontière la plus éloignée, alors que deux scientifiques post-humains étudient une race insectoïde apparemment stupide. Tim Miller écrit et réalise la première adaptation cinématographique de l’œuvre du célèbre auteur Cyberpunk Bruce Sterling.

Épisode 7 : »Les rats de Mason »

Vous savez que vous avez un problème de lutte antiparasitaire lorsqu’ils commencent à tirer. L’apocalypse des rats frappe l’Ecosse, lorsqu’un fermier grincheux prend des mesures drastiques pour faire face à une invasion de rongeurs hyper-évolués.

Épisode 8 : »Dans des salles voûtées enterrées »

Au plus profond des montagnes d’Afghanistan, une escouade de soldats des forces spéciales a la tâche dangereuse de récupérer un otage des terroristes. Mais le vrai mal auquel ils doivent faire face est un dieu ancien au pouvoir ancien et terrifiant.

Épisode 9: » Jibaro »

La fantaisie et la cupidité se combinent dans cette réinvention du conte folklorique traditionnel d’une sirène dont le chant attire les hommes vers leur perte. Mais sa sorcellerie ne fonctionne pas sur le chevalier sourd, Jíbaro, et la Golden Woman devient fascinée par lui. Commence alors une danse mortelle de deux prédateurs.

Sans aucun doute, cette nouvelle saison de »Love, Death + Robots » aura de grands réalisateurs et acteurs dans son casting, avec Topher Grace, Marie Elizabeth Winstead Oui Michael B Jordan en tant que doubleurs. On verra aussi le premier projet animé du cinéaste David Fincher.

Les neuf épisodes de la saison 3 de « Love, Death + Robots » seront disponibles sur Netflix le 20 mai.