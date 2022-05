« Love, Death & Robots » Saison 3 : date de sortie, bande-annonce, acteurs, personnages et tout

Après un an, « Amour, mort et robots”, l’anthologie primée aux Emmy Awards, revient pour une troisième saison qui mettra en vedette neuf histoires provocantes. Bien que le nouvel épisode poursuive la tradition de présenter des histoires indépendantes, il inclura également une suite à l’épisode « Three Robots » de la première saison.

« Certains personnages reviennent. Trois d’entre eux, trois personnages. En fait, trois robots reviennent pour une suitele créateur Tim Miller a noté lors d’un Reddit AMA.

La troisième saison de « Amour, mort et robots», une série d’anthologie qui couvre divers genres tels que la science-fiction, la fantasy, l’horreur et la comédie, verra le retour de David Fincher en tant que réalisateur d’un épisode, tandis que Tim Miller et Alberto Mielgo, lauréat d’un Oscar, feront de même.

Image de la troisième saison de « Love, Death & Robots » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « LOVE, DEATH & ROBOTS » ?

Netflix partagé le synopsis de chacun des chapitres du nouvel opus de cette série. Selon cette description, « Three Robots : Exit Strategies » est « lLa première suite directe de l’histoire de « Amour, Mort + Robots» de l’esprit du célèbre romancier de science-fiction John Scalzi. Le trio titulaire d’androïdes hilarants revient pour un voyage éclair étudiant les stratégies de survie humaine post-apocalyptiques avant que l’humanité ne disparaisse définitivement.”.

De même, ‘Swarm’ est « une histoire de peur, de sexe et de philosophie sur la frontière la plus éloignée, alors que deux scientifiques post-humains étudient une race insectoïde apparemment stupide. Tim Miller écrit et réalise la première adaptation à l’écran de l’œuvre du célèbre auteur cyberpunk Bruce Sterling.”.

Alors que, dans ‘Jibaro’ « la fantaisie et la cupidité se combinent dans cette réinvention du conte traditionnel d’une sirène dont le chant attire les hommes vers leur perte. Mais sa sorcellerie ne fonctionne pas sur le chevalier sourd, Jibaro, et la Femme en Or devient fascinée par lui. Ainsi commence une danse mortelle de deux prédateurs”.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « LOVE, DEATH & ROBOTS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOVE, DEATH & ROBOTS 3″

Scott Whyte en tant que futur nazi

Nolan North comme détective Briggs

Steven Pacey comme Railman

Emily O’Brien comme Eve

Fred Tatasciore comme la créature

Matthew Yang King comme Liang adulte

Michelle C. Bonilla en tant que commandant

Chris Cox comme Bob

Scène de la troisième saison de « Love, Death & Robots » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE LA PREMIÈRE DE « LOVE, DEATH & ROBOTS » ?

La troisième saison de « Amour, mort et robots» sera présenté en première le 20 mai 2022 dans Netflix.