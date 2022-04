Love, Death + Robots dévoilent la bande-annonce de leur tome 3

Netflix vient de dévoiler un nouvel aperçu et les premières images de la troisième saison de »Amour, Mort + Robots », la célèbre série animée de science-fiction. La bande-annonce contient différentes scènes des nouveaux chapitres que nous verrons dans ce troisième volume, qui se distinguent par la présentation de différentes histoires et de différents thèmes dans chacun de leurs épisodes.

La série a gagné un grand nombre d’adeptes pour ses histoires folles provenant de différentes équipes d’animation, d’artistes et d’écrivains, où l’on peut trouver un style d’animation différent dans chacun de ses chapitres, ce qui rend le spectacle d’anthologie différent. .

La bande-annonce fournit également des images d’autres histoires préférées des fans des volumes 1 et 2, telles que les épisodes »Zima Blue », »Alternate Histories » et »The Secret War », qui ont été salués comme le meilleur de la série. De même, vous pouvez voir un corps géant découvert sur la plage, trois robots se disputant et un personnage mystérieux qui semble peindre un tableau.

Dans le petit aperçu, nous pouvons voir de quoi parleront certaines des histoires des chapitres du volume 3, en ayant une vue détaillée de quelques personnages couverts de bijoux et qui semblent avoir une culture du Moyen-Orient. On voit également un astronaute dans une aventure animée en 2D et un homme combattant un géant avec un petit arc.

Créé par Tim Miller Oui David Fincher, »Love, Death + Robots » invite différentes équipes d’artistes et d’écrivains à produire des histoires courtes sur des découvertes fantastiques, des coins lointains de la galaxie ou des événements surréalistes. Certains épisodes des volumes précédents étaient des histoires d’horreur, tandis que d’autres étaient de pures comédies.

Bien que cela puisse sembler contre-productif pour la série, les fans ont trouvé un moyen de profiter des différents thèmes et récits créatifs de chacun de ses épisodes, en équilibrant les épisodes présentés avec des épisodes plus calmes qui offrent une vision plus immersive de son histoire.

Si vous n’avez pas encore vu » Love, Death + Robots », ses deux saisons sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix, la troisième saison arrivant le 20 mai de cette année.