« Love, Death & Robots » aura la saison 3 sur Netflix?

Death by Audio Robot

Death by Audio Robot, Pédale d'effets, Pour guitare électrique, Bitcrusher/Pitch Shifter, Transposition 8 bits, 4 modes: Normal / Octave down / Octave up / Arpeggiator, Fonctionnement numérique, Contrôles: Volume et Control, Sélecteur de mode 4 positions, Entrée et sortie sur Jack mono 6,3 mm, True Bypass, Commutateur au pied Bypass, LED de statut, Boîtier en métal, Fonctionne avec une pile 9V, Bloc d'alimentation 9 V DC (fiche cylindrique 2,1 x 5,5 mm, polarité négative à l'intérieur) optionnel non-fourni, Consommation: 23 mA, Dimensions: 121 x 91 x 53 mm, Poids: 480 g, Fabriquée à New York City, [email protected] +*Note importante*: Alimentation par chaînage impossible